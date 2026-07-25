Al via gli Internazionali di Tennis Città di Fano 2026

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Fano (PU) – Si è svolta questa mattina, presso il Circolo Tennis Fano, la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali di Tennis Città di Fano 2026, in programma dal 1° all’8 agosto. Il ritorno degli Internazionali rappresenta un appuntamento di rilievo per il tennis nazionale e internazionale e porterà a Fano giocatori, tecnici, accompagnatori e appassionati, confermando il ruolo della città nella promozione dello sport e del territorio attraverso eventi di prestigio. Il torneo, organizzato dal Circolo Tennis Fano, mette in palio un montepremi complessivo di 30 mila dollari e assegnerà al vincitore 25 punti validi per la classifica ATP. Elementi che contribuiranno ad attirare una competizione di elevato livello tecnico e alcuni dei migliori talenti emergenti del circuito internazionale. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati il programma della manifestazione, gli aspetti tecnici e organizzativi, le iniziative collaterali e gli obiettivi di un evento che punta a coniugare sport, promozione turistica, partecipazione e valorizzazione del territorio. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fano – Assessorato allo Sport, del CONI e della Federazione Italiana Tennis e Padel. L’evento è sostenuto da EPKO Group, BCC Fano, Profilglass, ISA, Tecno Collaudi, Nankang e Interni 32. L’Albero dello Sport affianca la manifestazione in qualità di partner tecnico, mentre TVRS e Maybe – Let’s communicate sono i media partner.

A esprimere soddisfazione per il ritorno della manifestazione è stato anche il presidente del Circolo Tennis Fano, Leonardo Prencipe, che ha sottolineato l’impegno organizzativo e il valore del torneo per il club e per la città:

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«Il livello del torneo è molto alto: gli atleti che accederanno al tabellone principale figurano tra i primi mille della classifica ATP e provengono da diversi Paesi europei. Il tabellone principale sarà composto da 32 giocatori, preceduto dalle qualificazioni, e già da sabato il nostro circolo inizierà ad accogliere gli atleti. Il torneo si svolgerà dal 1° all’8 agosto e comprenderà sia le gare di singolare sia quelle di doppio, con le finali in programma nell’ultima giornata. Tra i partecipanti ci sarà anche la giovane promessa del tennis fanese Vito Darderi. Si tratta di un torneo Future rivolto soprattutto ai giovani che intendono compiere il passaggio dall’attività agonistica al professionismo. La competizione assegnerà 25 punti ATP e un montepremi di 30 mila dollari, una risorsa importante per sostenere il percorso di crescita di questi ragazzi».

A sottolineare il valore della manifestazione anche l’assessore allo Sport della Regione Marche, Tiziano Consoli: «Il ritorno a Fano di un torneo internazionale dopo dieci anni è un risultato molto significativo, che testimonia la vivacità dell’amministrazione comunale e il lavoro portato avanti per valorizzare lo sport come elemento centrale della crescita della città. La Regione Marche crede con forza nello sport di base, ma vuole essere anche un territorio capace di accogliere grandi manifestazioni, soprattutto di livello internazionale. Questo appuntamento rappresenta inoltre una tappa importante nel percorso storico del Circolo Tennis Fano, una delle realtà più longeve d’Italia: centoventicinque anni di attività costituiscono un patrimonio sportivo e sociale di straordinario valore, che merita di essere celebrato e rilanciato».

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi: «Gli Internazionali di tennis rappresentano per Fano un grande motivo d’orgoglio e un appuntamento di particolare valore sportivo e promozionale. L’amministrazione comunale ha scelto con convinzione di sostenere questa manifestazione, consapevole della lunga tradizione che lega la nostra città al tennis e dell’importanza di ospitare eventi capaci di richiamare attenzione anche a livello internazionale. Desidero ringraziare la Regione Marche, il presidente Francesco Acquaroli, l’assessore regionale Consoli, il CONI, la Federazione e il circolo per il sostegno garantito e per il lavoro svolto insieme nell’organizzazione del torneo. È grazie alla collaborazione tra istituzioni e realtà sportive del territorio che Fano può continuare a proporsi come sede di appuntamenti di grande prestigio».

L’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Fano, Alberto Santorelli, ha sottolineato il valore sportivo, turistico e promozionale dell’appuntamento: «Il ritorno degli Internazionali di Tennis Città di Fano sui campi del Circolo Tennis Fano è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale. La manifestazione si inserisce in una fase di forte crescita del tennis e acquista ulteriore significato grazie al legame della famiglia Darderi con la città e alla presenza di Luciano Darderi, che si allena abitualmente presso il circolo. L’evento riveste inoltre un valore strategico sotto il profilo turistico e promozionale: porterà a Fano atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da diversi Paesi, proprio nei giorni della Festa del Mare. Una concomitanza che rafforza il racconto di Fano Terra di Mare e conferma la capacità della città di coniugare sport, accoglienza, tradizioni e valorizzazione del territorio».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del CONI Marche, Fabio Luna: «Le Marche stanno vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista sportivo, non soltanto per i risultati ottenuti dagli atleti di vertice, ma anche per i dati che certificano la solidità dell’intero movimento regionale. Penso, tra gli altri, ai risultati raggiunti nel tennis e alla recente prestazione di Sofia Raffaeli in Coppa del Mondo. Ma lo stato di salute dello sport marchigiano emerge soprattutto dai numeri: siamo ai primi posti in Italia per quantità di società sportive e di tesserati in rapporto alla popolazione. Inoltre, le Marche sono tra le regioni meno sedentarie del Paese e una delle poche con un tasso di sedentarietà inferiore al 30 per cento. Sono dati importanti, che testimoniano quanto lo sport sia radicato nel nostro territorio».

A sottolineare il valore della manifestazione per il movimento tennistico regionale e nazionale è stato anche Andrea Bolognesi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha evidenziato l’importanza del ritorno delle Marche nel calendario internazionale: «Finalmente le Marche tornano a essere presenti e protagoniste anche nel panorama internazionale del tennis. Era un appuntamento che mancava da molti anni e siamo molto felici che questa regione possa nuovamente ospitare un evento di tale livello. Nel settore femminile siamo già presenti con un torneo importante, mentre questa manifestazione completa ulteriormente la nostra offerta sportiva. Vorrei sottolineare che entrare nel calendario internazionale non è semplice né automatico: le date disponibili sono poche e, anche quando una città rinuncia, occorre dimostrare di avere organizzazione, strutture e capacità adeguate per ottenere l’assegnazione».

A spiegare le ragioni del sostegno della BCC di Fano, Main Partner del torneo, alla manifestazione è stata Monica Pucillo, che ha richiamato il ruolo della banca nello sviluppo economico e sociale del territorio.

«Abbiamo scelto di sostenere questa importante iniziativa perché, come banca locale, siamo particolarmente attenti allo sviluppo economico del territorio. Un evento di carattere internazionale, capace di richiamare molte persone a Fano, contribuisce a mettere in movimento l’economia e produce ricadute positive per gli operatori locali. Come credito cooperativo, inoltre, abbiamo tra i nostri obiettivi la crescita sociale della comunità e dei giovani. Per questo sosteniamo da sempre le realtà sportive, nelle quali riconosciamo valori importanti per il territorio».

A esprimere il sostegno del mondo imprenditoriale alla manifestazione è stato anche Alessandro Carloni di EPKO Group, partner dell’evento, che ha richiamato il valore del lavoro svolto dal Circolo e l’attenzione riservata ai giovani.

«Ringrazio per l’opportunità offerta al nostro gruppo di prendere parte a un evento così importante e prestigioso per la città e per lo sport. Questa manifestazione rappresenta un primo coronamento del lavoro svolto negli ultimi anni, grazie all’impegno del presidente e di tutto lo staff, che ogni giorno mette cuore e passione nelle proprie attività. È inoltre un torneo che crede molto nei giovani, offrendo loro l’opportunità di mettersi in mostra e di proseguire nel proprio percorso di crescita. Ci riconosciamo pienamente nei valori del Circolo, a partire dall’aggregazione e dalla capacità di creare un ambiente piacevole nel quale giovani e adulti possano incontrarsi e stare bene insieme. Per questo accogliamo sempre con entusiasmo iniziative di questo tipo e siamo certi che l’evento sarà un grande successo».

Gli Internazionali di Tennis Città di Fano 2026 si svolgeranno dal 1° all’8 agosto sui campi del Circolo Tennis Fano, offrendo agli appassionati l’opportunità di assistere da vicino alle sfide tra alcuni dei protagonisti emergenti del tennis internazionale.

Sul piano tecnico è intervenuto Federico Cinotti, responsabile del torneo e del Circolo Tennis Fano.

«Sono molto contento che siamo riusciti a ottenere questa tappa, perché entrare nel calendario non è affatto semplice. Il risultato è frutto del lavoro incessante del presidente Leonardo Prencipe e della collaborazione con l’amministrazione comunale. Dal punto di vista tecnico e sportivo siamo orgogliosi di poter verificare da vicino l’ottimo stato di salute del tennis italiano, testimoniato non soltanto dai risultati dei campioni più affermati, ma anche dalla crescita dei giovani».

Il programma degli incontri, le modalità di accesso al torneo e gli aggiornamenti sulla manifestazione saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Circolo Tennis Fano.