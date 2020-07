Coronavirus, 17 nuovi casi: 9 sono riconducibili al focolaio di Montecopiolo

29 Luglio 2020 // di Fanoinforma // Comments

REGIONE MARCHE – Sono 1.188 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore di cui 698 nel percorso nuove diagnosi e 490 nel percorso guariti.

A comunicarlo è il Gores nel consueto aggiornamento del mattino nel quale specifica che i casi positivi sono 17, 11 in provincia di Pesaro Urbino di cui 9 riconducibili al focolaio di Montecopiolo scoppiato dopo la partecipazione di molti giovani ad una festa.

Per quanto riguarda gli altri due casi, un paziente si trova già in isolamento per contatto con caso positivo e uno è stato individuato in seguito a tampone per accesso a prestazione sanitaria).

I restanti casi si sono registrati in provincia di Ancona (3 una coppia in isolamento per contatto con caso accertato e un accesso a prestazione sanitaria) e Ascoli Piceno (3 casi già in isolamento perché contatti di casi accertati).