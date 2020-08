Coronavirus, 19 nuovi casi in Provincia. Da stasera obbligo di mascherina nelle ore serali del week end

14 Agosto 2020 // di Fanoinforma // Comments

REGIONE MARCHE – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1280 tamponi: 681 nel percorso nuove diagnosi e 599 nel percorso guariti. I positivi sono 32 nel percorso nuove diagnosi: 19 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi, contatti domestici e screening ospiti strutture residenziali.

Ricordiamo che da venerdì 14 agosto alle 18 scatta l’obbligo di mascherina tutti i giorni fino a lunedì 17 dalle 18 alle 6 in zona mare e centro storico.