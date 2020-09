Coronavirus, crescono i positivi: oggi +21

3 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

REGIONE MARCHE – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1765 tamponi: 1046 nel percorso nuove diagnosi e 719 nel percorso guariti. I positivi sono 21 nel percorso nuove diagnosi: 9 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 6 rientri dall’Albania, 8 contatti in ambiente domestico e 3 casi in fase di verifica.

Il dato positivo è che non sono aumentati i ricoveri, stabili a 15 di cui tre ricoverati nel reparto malattie infettive di Marche Nord a Pesaro