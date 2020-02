Coronavirus, il sindaco di Urbino chiude scuole e asili nido

24 Febbraio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Urbino (PU) – Visto l’espandersi dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, in particolare nella limitrofa Regione Emilia Romagna, il Sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ha disposto la chiusura degli asili nido e di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.

La misura è stata adottata in via precauzionale, attraverso apposita ordinanza disponibile sul sito del Comune di Urbino, e sarà valida da domani (martedì 25 febbraio) a giovedì 27 febbraio, in attesa di avere disposizioni certe da parte della Regione Marche e/o del Ministero della Salute.

Rinviata a data da destinarsi la festa di Carnevale prevista per domani pomeriggio nella Sala del Maniscalco.

Si consiglia alle associazioni sportive di sospendere in questi giorni le proprie attività, sempre nell’ottica di prevenire il rischio di eventuali contagi.

Si raccomanda a tutti i cittadini di seguire le direttive precauzionali diffuse dal Ministero della Salute, ossia:

– lavarsi frequentemente le mani;

– porre attenzione all’igiene delle superfici;

– evitare contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;

– adottare misure di prevenzione ulteriori indicate dal datore di lavoro.

Da domani la Regione metterà a disposizione il numero verde 800 93 66 77, che sarà attivo dalle 8 alle 20 per rispondere alle domande dei cittadini.

«Ho sollecitato – spiega il Sindaco – anche l’Università di Urbino, affinché decida in autonomia di sospendere le lezioni, visto che Regione e Ministero non sono stati ancora in grado di adottare questa misura necessaria».