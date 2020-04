Coronavirus Marche, positivi ieri il 7,1% dei campioni analizzati: è la percentuale più bassa registrata ad aprile

16 Aprile 2020 // di Fanoinforma // Comments

MARCHE – Nel consueto report di inizio giornata, il Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria) ha comunicato che nella giornata di ieri sui 1.107 campioni analizzati, 79 sono risultati positivi.

La percentuale, il 7,1%, è la più bassa da inizio aprile, dato che induce ad un cauto ottimismo in quanto, a differenza di altre volte in cui il dato era simile (vedi il 9,2% dell’11 aprile o il 10,3% del 13) in campioni analizzati sono stati oltre 1.000, dato anche questo che è il più alto dall’inizio del mese.

In totale, dall’inizio dell’emergenza, i positivi nelle Marche sono stati 5.582 su un totale di campioni analizzati di 23.718 (23,5%)

I dati che invece continuano a preoccupare sono quelli dei deceduti, 13 quelli nella giornata di ieri cui se ne aggiungono altri 5 deceduti i giorni scorsi per cui solo ieri è stata accertata la causa, ovvero il Covid 19.

In totale, nella nostra Regione, ad averci lasciato a causa del Coronavirus sono state 764 persone (età media 79,7 anni), il 94,4% di esse con patologie pregresse.