Coronavirus, rinviato il convegno a Fano con il ministro Teresa Bellanova

Fano (PU) – Nell’ambito delle misure precauzionali per il contenimento della diffusione del Coronavirus, il convegno con il ministro Teresa Bellanova che era in programma per lunedì, 2 marzo, al Falcineto Park, è stato rinviato al 30 marzo prossimo. Rimangono invariati la location e l’orario d’inizio, previsto per le 18. Le Marche, territorio di agricoltura di eccellenza, un’opportunità di sviluppo da valorizzare è il tema che sarà affrontato durante l’appuntamento, da titolo “Agricoltura, Innovazione, Marche”. “Un titolo – spiega il consigliere regionale di Italia Viva Federico Talè, organizzatore dell’evento – che racchiude in sé l’obbiettivo che si vuol perseguire: la valorizzazione di un settore strategico puntando sulla qualità e misurandosi sull’innovazione”. “L’incontro col ministro – aggiunge il consigliere – sarà l’occasione per indirizzare le nuove sfide dell’agricoltura, un settore caratterizzato da numerose potenzialità ma che presenta, al contempo, alcune criticità, sia strutturali che di contesto, che ne limitano fortemente lo sviluppo e che, pertanto, necessitano di essere affrontate e risolte. Con Bellanova avremo modo di approfondire il piano strategico, soprattutto per il ‘made in Marche’; quali misure si stanno predisponendo per ridurre la burocrazia per le attività sui campi; e di quali strumenti potranno usufruire le piccole e medie imprese del nostro territorio”.