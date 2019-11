Curati con Asi: l’attività fisica come medicina naturale

11 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – L’attività fisica, medicina naturale. Riduce il tuo peso, abbassa la pressione arteriosa, diminuisce i rischi cardiaci, diabete, osteoporosi, artrite e contemporaneamente aumenta i tuoi livelli di energia, di benessere generale, ti aiuta a dormire meglio, diminuisce ansia, stress, tristezza ed in più ti offre la possibilità di stare con gli altri e tanto divertimento.

Asi Comitato Provinciale di Pesaro Urbino si distingue da due anni per l’organizzazione del progetto gratuito Fano cammina con ASI all’interno del bando “Sport senza età”: ginnastica posturale, camminate all’aria aperta in compagnia, e nordik walking

Continua l’importante collaborazione con il progetto FANO CAMMINA del Comune di Fano, Assessorato Pari Opportunità che tutti i mercoledì dalle 20:30 alle 21:30 cammina in centro storico con un bel gruppo (completamente gratuito e senza bisogno di certificato medico per info 0721 887 337). E sempre in collaborazione con Fano Cammina, Asi comitato provinciale Pesaro-Urbino organizza due ulteriori appuntamenti: il lunedì alle 20.30 presso la Palestra delle ex magistrali per il corso di ginnastica posturale, e il venerdì alle 20.00 presso la palestra Nuti di Fano per il corso di posturale ed il nordik.

Ai progetti collaborano numerosissime realtà locali: Asi Pesaro Urbino, Asi Comitato Regionale Marche, il gruppo Fano Cammina, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fano, l’Assessorato allo sport, il Panathlon Club di Fano, l’associazione Agfh. Qualifica ulteriormente il progetto con un alto valore sociale il coinvolgimento, come punto di informazione e segreteria, di “H risponde” che inserisce nel mondo del lavoro persone in fragilità psichica e con Handicap. Si tratta di scelte e valori sempre più richiesti ed apprezzati dalla cittadinanza ai quali Asi Pesaro Urbino è sempre stata particolarmente sensibile ed attenta.

I numeri di “H risponde” ai quale chiedere informazioni e con i quali effettuare l’iscrizione sono: 327.3277866; 0721.887454. Per partecipare occorre solo procedere all’iscrizione, al tesseramento ASI e consegnare un certificato medico di tipo non agonistico.

Un’opera d’aggregazione e prevenzione di Asi Pesaro Urbino, ormai leader nel panorama sportivo ed educativo della Provincia, che mette in campo esperienza e professionalità anche per gli adulti e anziani. Infatti è risaputo che l’attività fisica ha maggiori benefici dei farmaci, aiuta infatti a raggiungere e mantenere il peso ideale, influisce sul controllo della pressione arteriosa che a cascata ridurrà il rischio di malattie come ictus e infarto. Ma poi muovendosi di più si riduce il rischio del diabete, dell’osteoporosi, dell’artrite, del mal di schiena, e contemporaneamente aumentano i livelli di energia, di concentrazione, di memoria, di benessere generale.

A completare l’offerta di sport e benessere c’è anche l’opportunità che Asi offre da oltre 10 anni organizzando corsi di ginnastica dolce per cinquantenni ed oltre a soli 13 euro al mese e corsi di Fitness, posturale, yoga, balli di gruppo, balli di coppia a 20/25 euro al mese. Per info e iscrizioni a questi ultimi corsi telefonare al numero 328.2662060, consultare il sito www.asipesaro.it o la pagina facebook Sportfly ssd oppure Asi Pesaro Urbino, inoltre è possibile recarsi anche direttamente in segreteria presso la palestra Nuti il Lunedì e Mercoledì dalle 16 alle 19 oppure presso la palestra Venturini il Giovedì dalle 16 alle 19.