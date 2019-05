Dal 20 al 23 maggio c’è la rassegna cinematografica “KonoScienza”

17 Maggio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Al via la prima edizione della rassegna cinematografica KonoScienza, promossa dalla società Konos in collaborazione con il cinema Politeama e Malatesta di Fano. La rassegna si terrà dal 20 al 23 maggio e punta a favorire una diffusione della cultura in campo Architettonico, artistico e scientifico. II Film in programma sono “Palladio”, e “Conversazioni Atomiche”, due film da non perdere per gli amanti della scienza e della conoscenza. L’idea nasce dalla volontà di portare a Fano film che difficilmente sarebbero stati previsti nel palinsesto ordinario e promuoverli grazie alla collaborazione tra cinema e azienda, consentendo così allo spettatore di poter accedere ad un biglietto ridotto.



“Konos è un’impresa specializzata nella riqualificazione energetica degli immobili attraverso installazione di impiantistica semplice ma innovativa, capace di sfruttare al meglio le fonti rinnovabili, dicendo no al gas ed idrocarburi. Konos, ha come mission quella di creare ambienti abitativi confortevoli, in cui il benessere diventa la parola d’ordine” Spiega L’Ing. Cora Fattori, fondatrice della società ed organizzatrice della rassegna, “la ricerca del benessere è il nostro primo obbiettivo, e siamo convinti che la scienza e la conoscenza siano la base di un vero benessere” Conclude l’Ing Matteo Anniballi, Energy manager e amministratore della società Konos.

“Siamo felici della collaborazione che il cinema Politeama e Malatesta di Fano ci sta dimostrando, dandoci modo di organizzare rassegne che hanno come obbiettivo la divulgazione” sottolineano Fattori ed Anniballi. Tutti pronti quindi dal 20 al 23 maggio, per la visione di due film davvero

interessanti, che saranno completati da iniziative di tipo divulgativo riguardanti l’architettura, il benessere abitativo, la storia della fisica moderna e tanto ancora, di seguito un breve riassunto del programma delle 4 serate:

– 20, 21, 22 maggio proiezione del Film “Palladio”

Un racconto lineare, chiaro e raffinato quello su Palladio, senza orpelli proprio come lo stile dell’architetto veneto del Rinascimento che, in questo documentario, viene narrato attraverso episodi e dialoghi che si svolgono parallelamente in contesti diversi, dove il filo conduttore è proprio lui: Palladio, attraverso il suo stile classico, socialmente rivoluzionario e imitato

negli anni fino ad oggi. In particolare si invitano gli spettatori alla proiezione di martedì 21 maggio

che si aprirà con una piacevole degustazione di vini della cantina Terra Cruda e da un approfondimento sull’architettura Palladiana a cura dell’Ing. Paolo Clini, docente di Storia dell’Architettura I alla facoltà di Ingegneria Edile Architettura sede di Ancona, UnivPM.

costo del biglietto 8€

con iscrizione presso il sito di KONOS www.konos.it biglietto ridotto a 6€





– 23 maggio proiezione del film “Conversazioni Atomiche”

Un road movie che intreccia commedia, dialoghi appassionati, divagazione storica e sconfinamenti che aprono al mistero del non ancora conosciuto. Chi ritiene che parlare di Scienza comporti necessariamente una buona dose di noia per chi non è versato in almeno una delle branche che ne

fanno parte dovrebbe vedere questo documentario originale e decisamente riuscito, perché pensato e realizzato da un regista curioso nel senso migliore del termine. IL regista, Felice Farina conversa con ricercatori, docenti e astronomi a cui chiede risposte semplici o almeno

chiare su fenomeni complessi. La proiezione sarà preceduta da degustazione di vini dell’Azienda Agraria Guerrieri, al termine del film il regista Felice Farina assieme al Dott. Luca Foggetta, INFN Frascati si metteranno a disposizione per una piacevole “conversazione atomica” con gli spettatori in sala.





costo del biglietto 5€

con iscrizione presso il sito di KONOS www.konos.it biglietto ridotto a 4€





prezzo speciale studenti 3€

costo pacchetto rassegna (entrambi i film) con iscrizione presso il

sito https://www.konos.it/ 10€

Konos vi aspetta e vi augura Buona Visione!