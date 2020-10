Dal 3 novembre per le scuole superiore marchigiane sarà didattica a distanza

31 Ottobre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Regione Marche – Il Presidente Francesco Acquaroli questa mattina firmerà una nuova ordinanza per far fronte all’emergenza sanitaria che, in queste ultime ore registra un forte aumento dei casi di positività.

“A partire da martedì 3 novembre – sottolinea Acquaroli – tutti gli studenti delle scuole superiori delle Marche (secondarie di secondo grado) saranno in didattica a distanza al 100%. Una decisione che abbiamo preso insieme all’assessore all’istruzione Giorgia Latini e a tutta la giunta. È un provvedimento che assumiamo con la consapevolezza di dover contrastare lo sviluppo della pandemia anche attraverso misure flessibili di insegnamento, garantendo comunque, alle fasce deboli della popolazione scolastica, la possibilità di proseguire l’anno scolastico in presenza. In particolare, per quegli alunni con bisogni educativi speciali e per coloro che hanno difficoltà di collegamento telematico dal proprio domicilio. Inoltre, manteniamo la possibilità di svolgere in presenza i laboratori laddove previsti e le verifiche scritte”.