Domani alla Memo la presentazione del libro “Si moriva dal caldo”

Fano (PU) – Mercoledì 5 dicembre alle ore 17.30, presso la MEMO – Mediateca Montanari di Fano, Mirco

Giulietti presenta al pubblico il suo libro d’esordio “Si moriva dal caldo” (Intrecci Edizioni).



Con l’autore interviene Katia Migliori, critica letteraria e presidente del Centro Studi “Mario

Luzi” per la poesia e le arti contemporanee di Montemaggiore al Metauro (PU).

Il libro. È l’estate del 1974, la scuola è appena finita, i mondiali di calcio stanno per cominciare e il

narratore/protagonista, un ragazzino affetto da leggera balbuzie e da un inesplicabile miscuglio

di voglia di protagonismo e di passare inosservato, vede l’esistenza della minuscola località in

cui vive sconvolta dalla morte violenta e misteriosissima di una vicina: la signorina Marella,

ereditiera di una bella villa di campagna ed ex cantante beat. L’evento diventa subito oggetto

degli inesauribili commenti dei vicini di casa che ogni sera si riuniscono nel cortile; fra tutti il

rancoroso ciabattino Oddo, dalla moglie insolente e fedifraga, lo zelante direttore dell’ufficio

postale Bischi, la burbera signora Ermelinda. Immedesimandosi nel ruolo di paladino della

giustizia del suo eroe dei fumetti Tex Willer il ragazzino intraprende così le sue personalissime

indagini, giungendo grazie a una serie di fortunate circostanze a immaginare il possibile

epilogo. Ma si sbaglia@ Con l’aiuto di un compagno della sua banda di amici troverà alla fine il

vero, insospettabile, colpevole, che denuncerà alla polizia con una lettera anonima scritta coi

trasferelli.



Sullo sfondo i mondiali di calcio del ‘74, l’Olanda di Cruijff, della quale il bambino è fanatico

tifoso, il Tour de France e il torneo di Wimbledon, i fumetti, la musica e la politica degli anni ‘70.

L’autore

Mirco Giulietti è nato il 24 aprile 1964 in provincia di Pesaro e Urbino, dove vive con la sua

famiglia. È laureato in giurisprudenza e, dopo aver fatto il giornalista e il webmaster, lavora all’azienda sanitaria unica regionale delle Marche, dove si occupa di trattamento economico e

previdenziale dei dipendenti. Ha scritto di storia e biografie di personaggi locali.

Si moriva dal caldo è il suo primo romanzo.



Intrecci Edizioni è una casa editrice giovane e innovativa. Nata nel 2015 e formata da un team

di professionisti che lavorano nel settore da anni, accoglie ed esplora tutte le peculiarità della

nuova editoria elettronica e digitale, convinta che quest’ultima non sia soltanto vincente ma

anche declinabile in mille forme. L’obiettivo è quello di dare a ogni singolo libro la sua chance;

individuarne i punti di forza attraverso l’ascolto dell’autore per accompagnarlo poi nell’arena

libraria e seguirlo, dalla creazione alla promozione, con un nuovo approccio e una profonda

conoscenza del mercato e della sua evoluzione. Un progetto editoriale che vanta autori di

qualità per un catalogo aperto a generi diversi, dalla narrativa alla filosofia, passando per il

giallo, il fantasy, la poesia, l’attualità e il cinema.