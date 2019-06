Domani in onda su Rete 4 Fano, la sua storia e Vitruvio

3 Giugno 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Fano in onda su Rete 4. Martedì 4 giugno alle 21.25, il Centro Studi Vitruviani sarà al centro della puntata di “Freedom – Oltre il confine” attraverso un servizio di circa 25 minuti che parlerà di Vitruvio e della sua famosa basilica.

Roberto Giacobbo, noto giornalista, conduttore e autore televisivo, documentarista e scrittore, ci racconterà, infatti, il rapporto tra Fano e Vitruvio attraverso un viaggio tra il nostro ricco patrimonio archeologico, con immagini straordinarie e di grande effetto, dandoci la possibilità di vedere i nostri monumenti antichi come mai, forse, abbiamo visto.

Si tratta di una bellissima e straordinaria promozione della nostra città, una vetrina che farà scoprire la sua bellezza e il suo valore storico e culturale.

Il Centro Studi Vitruviani ringrazia Nicola Nicoletti, fanese della produzione di Freedom, che ha favorito questo tour di Roberto Giacobbo nella nostra città, alla scoperta di Vitruvio. “Per noi – si legge in una nota – è stato un piacere, ma anche una bellissima esperienza, seguire e supportare per due giorni interi Roberto Giacobbo e la sua straordinaria troupe durante le riprese (effettuate il 25 e 26 febbraio scorso), oltreché contribuire ai contenuti del programma con vari materiali, anche video, e interventi in voce del prof. Paolo Clini. Un grazie a Roberto Giacobbo per questo bel regalo alla città di Fano. Un grazie anche al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Fano, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, alla società La Filanda e all’Archeoclub di Fano per la grande collaborazione prestata”.