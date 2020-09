Elezioni regionali, Lucia Tarsi riceve l’appoggio del Popolo della Famiglia

15 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Il Popolo della Famiglia dichiara il suo appoggio a Lucia Tarsi, candidata al consiglio regionale, e sostiene la lista Civitas-Civici. Con questo appoggio, la lista “CIVITAS-CIVICI con Francesco Acquaroli” continua ad ampliare il suo consenso, a conferma del fatto che i temi che la lista affronta sono di grande interesse e profondamente sentiti, e che le proposte della lista CIVITAS-CIVICI rispondono a reali e concrete esigenze dei cittadini.

L’accordo regionale, fra i Civici con Francesco Acquaroli e il Popolo della Famiglia, è la giusta alleanza fra le due forze politiche sulla base di valori condivisi che dovrebbero essere il fulcro di ogni programma.

La difesa della vita e la tutela della natalità, la famiglia al centro delle politiche sociali, economiche e culturali, il sostegno della piccola e media impresa e di un artigianato che rappresentano la vera forza trainante della nostra regione, con il coinvolgimento delle grandi imprese che hanno trasmesso in tutto il mondo la genialità di questa terra e delle sue risorse. Queste alcune delle molte tematiche economiche e sociali che Lucia Tarsi di Fano e il Popolo della Famiglia sosterranno nella Provincia e nella città di Fano.



Comunicato a firma di Lucia Tarsi (candidata per la lista CIVITAS-CIVICI con Francesco Acquaroli), Fabio Sebastianelli ( coordinatore regionale del popolo della Famiglia per le Marche), Gabriele Amadei (coordinatore provinciale del Popolo della Famiglia per la prov. di Pesaro-Urbino).