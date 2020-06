Elezioni regionali, lunedì l’assemblea del Pd Fano per individuare il candidato al ruolo di consigliere

26 Giugno 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – In vista delle prossime elezioni regionali, in linea con quanto previsto dallo Statuto, il PD di Fano intende confrontarsi e fare il punto con tutti i propri iscritti oltre che con i membri della propria Assemblea cittadina.



A tal proposito, la presidente dell’Assemblea, Sara Cucchiarini, ha

convocato un incontro per lunedì 29 giugno alle ore 21.00 presso la

Cooperativa Tre Ponti, per svolgere le consultazioni tra gli iscritti al fine

di individuare la candidatura a consigliere regionale in rappresentanza

del nostro territorio.



“L’Assemblea – si legge in una nota – che si svolge all’aperto, sarà inoltre un momento per rivedersi fisicamente dopo tanto tempo, nel rispetto dei limiti del distanziamento e provvisti di mascherine. In questi mesi di lockdown c’è stata comunque una buona partecipazione alle diverse e frequenti riunioni ‘a distanza’ attraverso le piattaforme di streaming, ma molti militanti hanno da tempo manifestato la volontà di tornare a partecipare e a vedersi di persona. La Politica è fatta di relazioni e contatti e ci sembra giusto recuperare gradualmente, ma sempre con le dovute tutele, la buona abitudine di vedersi dal vivo per dibattere insieme sulle diverse questioni locali e regionali.