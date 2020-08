Elezioni Regionali Marche, Boris Rapa (PSI) corre per il suo secondo mandato. GUARDA VIDEO

11 Agosto 2020 // di Fanoinforma // Comments

Boris Rapa, consigliere regionale delle Marche, ha presentato la sua candidatura alle elezioni regionali delle Marche con la lista ‘Italia Viva-PSI-Civici, Mangialardi presidente’ che si svolgeranno il 20 e 21 settembre prossimi.

Rapa, impegnato durante tutta l’ultima legislatura sul fronte del turismo regionale e forte di una vita professionale nel mondo dell’ospitalità, propone come cardine di questa ricandidatura il turismo in quanto risorsa non delocalizzabile e strumento di crescita economica e di generazione di posti di lavoro per tutto il territorio regionale, dalle coste all’entroterra. “L’assessorato al turismo è senza dubbio quello che in questi 5 anni ha avuto i migliori risultati e apprezzamenti da parte degli addetti al lavoro. Mai tanti soldi sono ricaduti sul turismo come in questa legislatura, erano 30 anni che il settore non riceveva finanziamenti a fondo perduto, come ad esempio i fondi pari a 30 milioni per la riqualificazione delle strutture ricettive. Il turismo” prosegue Rapa “rappresenta un volano straordinario per il lavoro. Non si tratta solo di strutture ricettive o spiagge, ma dell’intera filiera enogastronomica e di tutte le maestranze come gli idraulici, muratori, artigiani, mobilieri, agenzie viaggi ma anche agenzie immobiliari, insomma un tassello fondamentale per l’indotto di tutto il territorio”.

Rapa, supportato dalla presenza del Sindaco di Fano Massimo Seri e dell’Assessore al Turismo della Regione Marche Moreno Pieroni, ha poi ripercorso la sua attività di consigliere presso la Regione Marche: “In questi 5 anni come consigliere regionale sono stato presente al 100% dei consigli partecipando a 177 sedute assembleari, presentando 277 atti consiliari, 60 proposte di legge, 96 mozioni, 74 interrogazioni, 10 ordini del giorno e 37 risoluzioni. Un grande lavoro svolto con tanto sacrificio ma anche tante soddisfazioni, sempre con l’obiettivo di lavorare per il bene della comunità marchigiana.”

A portare il suo sostegno a Rapa anche l’attuale Assessore Regionale Moreno Pieroni, con il quale Rapa ha collaborato strettamente durante tutto il suo mandato di consigliere: “Boris Rapa in questi 5 anni si è distinto per l’impegno ed i risultati, ed ha dimostrato, grazie anche alla sua competenza come albergatore, di essere il candidato ideale per ricoprire il ruolo di Assessore Regionale al Turismo”.

Il primo cittadino di Fano, Massimo Seri, sottolinea: “Ho partecipato ad altre presentazioni, ma oggi mi ritrovo con la mia lista e il mio candidato. Ho sempre sostenuto come amministratore che avere punti di riferimento nelle istituzioni per i territori è di fondamentale importanza. Lo abbiamo visto in questi 5 anni: avere una rappresentanza attenta e capace è stato fondamentale nel portare risultati ed è per questo necessario proseguire sulla strada già segnata nella precedente legislatura”.