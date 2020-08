Elezioni regionali, presentata “La Lista Comunista!”

27 Agosto 2020 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro (PU) – La Lista Comunista! Per le Marche che schiera Fabio Pasquinelli, avvocato osimano, una lunga esperienza politica dalla parte dei lavoratori, per la Presidenza della Regione Marche ha presentato questa mattina i candidati consiglieri della Provincia di Pesaro e Urbino nella Sala Rossa del comune di Pesaro.

Nel corso dell’iniziativa a cui era presente il candidato presidente, sono stati illustrati i punti programmatici caratterizzanti l’unica lista con la falce e il martello presente nella competizione elettorale regionale.

“Il governo regionale di centrosinistra, al pari della destra in altre regioni- ha spiegato il candidato Presidente Pasquinelli- ha iniziato un’opera di riduzione della sanità pubblica a vantaggio di quella privata: ai tagli inflitti alla prima sono corrisposti ingenti finanziamenti pubblici ai privati convenzionati. Tale politica ha ridotto i servizi socio-sanitari in favore dei cittadini, danneggiando in particolar modo le fasce più deboli di utenza, ed allungato le liste di attesa per prestazioni diagnostiche e terapeutiche. Inoltre sono state chiuse strutture sanitarie e reparti ospedalieri del territorio, ed altri sono in via di progressivo smantellamento. Bisogna finanziare la sanità pubblica, riaprire e potenziare le strutture sanitarie territoriali, abbattere le liste d’attesa, rivedere il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, ridurre il costo delle stesse ed ampliare le fasce di esenzione dal pagamento del ticket.”

I CANDIDATI CONSIGLIERI

Giovanni Del Monte, 82 anni, consigliere di quartiere, Pesaro; Milena Rossi, 57 anni, casalinga, Pesaro; Alex Casetta, 32 anni, cuoco, Pietrarubbia; Gianfranco Mancini, 80 anni, pensionato, Monteprozio; Nigosanti Claudio, 53 anni, disoccupato, Pesaro; Silvia Panunzi, 28 anni, ricercatrice universitaria, Pesaro; Chiara Pizzorno, 35 anni, insegnante, Fano.