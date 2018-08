Fano presente al “Mula” di San Benedetto del Tronto

9 agosto 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Si metterà in bella mostra anche la città di Fano di fronte agli oltre 60 tour operator di tutto il mondo che dal 24 agosto al 2 settembre saranno a San Benedetto del Tronto al Mula (acronimo di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), la Borsa del Turismo del “Saper Fare” del Centro Italia. L’evento, organizzato da Inside Marche, ha come obiettivo quello di promuovere il territorio marchigiano e soprattutto quelle aree colpite dal Sisma che lentamente stanno ripartendo. Gli addetti ai lavori che per una settimana faranno un viaggio tra le bellezze artistiche, culturali, storiche e paesaggistiche ed assaggeranno le specialità gastronomiche del territorio, toccheranno quindi con mano la bellezza del centro Italia.La città di Fano, che patrocina l’evento, potrà così raccontarsi ad addetti ai lavori di Russia, Austria, Germania, Scandinavia e Dubai in quello che sarà un appuntamento che mira a contaminare tutta la regione in un’ottica di destagionalizzazione del turismo “perché – ha ricordato Adolfo Ciuccoli di TuQui Tour e membro di Inside Marche – ormai il turista non si muove più solo per andare al mare occorre quindi fare rete ed offrire pacchetti il più completi possibile”. Il programma completo sulla kermesse sambenedettese è su www.borsamula.it