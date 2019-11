Fano va in “Marcia con il Clima”

28 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Anche Fano si metterà in “Marcia con il Clima”. Partiranno questo pomeriggio, dalle 15 alle 19, a Casa Cecchi, degli incontri di formazione, gratuiti, dedicati a 15 docenti delle scuole medie e superiori della città, che poi riverseranno le conoscenze apprese ai propri studenti, per imparare a reindirizzare anche i più piccoli gesti quotidiani verso la sostenibilità. Il progetto, nato dall’associazione nazionale Oxam, co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, coinvolgerà inoltre 15.000 giovani in tutta Italia, in attività educative dentro e fuori le scuole, sul territorio e nelle comunità, attraverso momenti di formazione, laboratori educativi ed azioni locali, marce territoriali per il clima in Toscana, Lazio, Marche e nelle città di Milano, Bologna e Catania.

Per quanto riguarda la situazione fanese, al termine all’appuntamento di formazione sopracitato, gli insegnanti svilupperanno dei laboratori in classe e la Città delle bambine e dei bambini proporrà laboratori extrascolastici sul tema per coinvolgere più bambini e giovani possibile. Inoltre, rappresentanze di studenti parteciperanno anche a una summer school per la redazione di un Manifesto Nazionale dei Giovani per il Clima che verrà promosso attraverso una petizione online e presentato alle Istituzioni nazionali alla vigilia della COP 20 di novembre 2020.Un’iniziativa interessante, in un periodo in cui l’educazione alla sostenibilità ambientale è fondamentale, soprattutto per coloro che saranno gli adulti del futuro. Un progetto, coordinato a livello regionale dall’ente “Marche Solidali” e a livello locale dall’associazione L’Africa Chiama e accolto dal Sindaco Massimo Seri che, riconoscendo nell’iniziativa un mezzo importante per perseguire la diffusione di una cultura della sostenibilità, in conformità con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, ha stretto una collaborazione con Marche Solidali e con la onlus fanese, offrendo un supporto organizzativo da parte del Coordinamento e del LabTer Città delle bambine e dei bambini, nonché la possibilità di usufruire per la formazione di Casa Cecchi, sede del Consiglio delle bambine e dei bambini.