“Fanum Fortunae alla scoperta di Vitruvio” arriva al cinema

Fano (PU) – Il docufilm “FanumFortunae Alla scoperta di Vitruvio” sarà proiettato a Fano nei cinema Politeama e Malatesta in tre giornate evento, precisamente venerdì 26 aprile con un’anteprima alle 21 alla presenza del comitato scientifico del Centro Studi Vitruviani, cast e regia.

Sabato 27 aprile alle 18.30, 20.00 e 21.30 e domenica 28 aprile alle 16.30, 18.00 e 19.30. Il docufilm sulla Fano Romana all’epoca di Cesare Ottaviano Augusto (FanumFortunae/Colonia IvliaFanestris), va alla scoperta di un personaggio chiave della storia dell’architettura di cui purtroppo poco si conosce: Marco Vitruvio Pollione, un eroe dei nostri tempi come lo definisce il Prof. Paolo Clini, coordinatore del comitato scientifico del progetto.

Lo scopo principale del regista Henry Secchiaroli è stato, oltre ad indagare èriscoprire le tracce del trattatista romano a Fano attraverso il suo “De Architectura”, quello di restituire ed esaltare in modo definitivo l’identità storico/romana alla città. Le riprese del docufilm sono durate oltre un anno coinvolgendo diverse maestranze del settore scientifico e artisticograzie al sostegno di Regione Marche – 2014-2020 FesrMarche, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, Comune di Fano, Banca di Credito Cooperativo di Fano, Centro Studio Vitruviani, Associazione Colonia IvliaFanestris, Proloco FanumFortunae.Un documentario che farà risorgere l’epoca romana della città di Fano attraverso testimonianze tecnico-scientifiche e una sorprendente ricostruzione storica in forma di fiction, in cui Marco Vitruvio Pollione, padre dell’architettura e progettista della basilica giudiziaria di Fano, troverà volto e parola.

Alla prima saranno presenti, oltre ad alcuni membri del comitato scientifico, il cast tecnico e artistico che ha prodotto il docufilm. La prevendita dei biglietti delle tre serate è iniziata Domenica 31 Marzo presso le Biglietterie dei cinema Politeama e Malatesta oppure su www.liveticket.it/cinemafano, posto unico 7 Euro. Per informazioni più dettagliate e orari di programmazione sull’evento potete inviare una mail a hegofilm@gmail.com oppure seguire la pagina di FacebookFanumFortunae / docu-fiction.