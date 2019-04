“Fanum Fortunae – Alla scoperta di Vitruvio”. Ecco le date delle nuove proiezioni

30 Aprile 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Il docufilm “Fanum Fortunae Alla scoperta di Vitruvio”, realizzato dal regista fanese Henry Secchiaroli raddoppia le proiezioni. L’opera verrà proiettata al politeama anche venerdì 3 maggio alle 21.15, sabato 4 maggio alle 20.15 e alle 21.30, domenica 5 maggio alle 16.30, alle 18, alle 19.30 e alle 21, martedì 7 maggio alle 21.15. Dopo il successo dei primi giorni di programmazione, il film dedicato al trattatista Marco Vitruvio Pollione e alla nascita delle mura romane che circondano la città della Fortuna, continuerà il suo viaggio al Cinema Politeama. Il documentario, per il quale c’è voluto oltre un anno di lavoro, è stato possibile grazie anche alla collaborazione con diverse maestranze come il maestro degli effetti speciali Andrea “Gommo” Giomaro, il supporto del comitato scientifico del progetto, diretto dal professor Paolo Clini e il contributo della Regione Marche – 2014-2020 FesrMarche, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, Comune di Fano, Banca di Credito Cooperativo di Fano, Centro Studio Vitruviani, Associazione Colonia Ivlia Fanestris, Proloco Fanum Fortunae. Fondamentale anche l’apporto di tutte le associazioni in costume, Colonia Ivlia Fanestris, Simmachia Ellenon, Teuta Senones Pisaurenses, Il solenne ingresso e le Giacche Verdi che hanno contribuito a rendere le scene ancora più realistiche.

“Sono molto contento dell’affluenza di pubblico che in questi giorni ha seguito il docufilm Fanum Fortunae – Alla scoperta di Vitruvio – ha commentato il regista Henry Secchiaroli -. Un pubblico attento e felice di scoprire la storia della Città. Ora cercheremo di sensibilizzare le scuole alla visione di questa importante opera. Inoltre nel cassetto prossimamente stiamo studiando un percorso turistico su Fano Romana che si concluderà con la visione del film al cinema. Obiettivo primario è quello di far diventerà Vitruvio un personaggio sempre più Pop”.