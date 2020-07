Il 31 c’è luglio c’è la Notte dei Desideri e a fano fa rima con Fano Jazz

27 Luglio 2020 // di Fanoinforma // Comments

REGIONE MARCHE – Venerdì 31 luglio luci, spettacoli e cultura caratterizzeranno la lunga ed emozionante serata sulla costa marchigiana.

Per il quinto anno consecutivo la Regione Marche avrà la sua Notte dei Desideri con iniziative che coinvolgeranno ben 23 comuni costieri da Gabicce Mare a San Benedetto del Tronto.

Per quanto riguarda la città di Fano, La Notte dei Desideri andrà a braccetto con il Fano Jazz by the Sea con il programma di quest’ultimo evento che si inserisce nel primo con musica in centro dalle 19 alle 24

CRIKET 30PE SHOW

JBeat & Marinelli

Emilio Marinelli al pianoforte, John Michael Mawushie a.k.a. JBeat, Beat box

Ore 19.30 Centro Storico

JBeat & Marinelli Emilio Marinelli al pianoforte, John Michael Mawushie a.k.a. JBeat, Beat box Ore 19.30 Centro Storico Young Stage – Giacomo Uncini 5tet “Time Heals Everything”

Giacomo Uncini, tromba – Andrea Molinari, chitarra – Pietro Lussu, pianoforte – Luca Fattorini, contrabbasso – Marco Valeri, batteria

Ore 19.30 Chiesa di San Francesco

Giacomo Uncini, tromba – Andrea Molinari, chitarra – Pietro Lussu, pianoforte – Luca Fattorini, contrabbasso – Marco Valeri, batteria Ore 19.30 Chiesa di San Francesco Main Stage – Javier Girotto – Aires Tango

Javier Girotto, sax soprano, sax baritono – Alessandro Gwis, pianoforte, tastiere – Marco Siniscalco, basso elettrico – Michele Rabbia, percussioni, live electronics.

Ore 21.15 Rocca Malatestiana – Piazza Malatesta

Javier Girotto, sax soprano, sax baritono – Alessandro Gwis, pianoforte, tastiere – Marco Siniscalco, basso elettrico – Michele Rabbia, percussioni, live electronics. Ore 21.15 Rocca Malatestiana – Piazza Malatesta Round About Midnight – Cosmic Journey – Aura Safari – liveset

Alessandro Deledda, tastiere – Lorenzo Lavoratori, live elettronica – Daniele Melloni, machine, live electronics

Ore 23.00 Pincio – Via Arco d’Augusto

Il tutto sarà trasmesso in diretta su Radio Fano. Alle 23 è previsto un “evento luminoso” che ancora non è stato reso noto.

La Notte dei Desideri è anche social: grazie all’hashtag #marchedeidesideri e ai canali Marche Tourism tra cui Facebook Twitter ed Instagram e il blog www.destinazionemarche.it.

Denominatore comune per questo anno: il DRESS CODE BIANCO e il SORRISO

In tutti i comuni della costa sarà allestito il “Punto dei Desideri” dove saranno presenti i Fotobooth, le cornici indispensabili per scattare i propri selfie dell’estate per poi pubblicarli sui canali social.

Ecco tutti i comuni coinvolti:

GABICCE MARE

MAROTTA MONDOLFO

SENIGALLIA

PIAZZA GARIBALDI

MONTEMARCIANO

FALCONARA MARITTIMA

ANCONA

SIROLO

NUMANA

PORTO RECANATI

POTENZA PICENA

CIVITANOVA MARCHE

PORTO SANT’ELPIDIO

FERMO

PORTO SAN GIORGIO

ALTIDONA

CAMPOFILONE

PEDASO

CUPRAMARITTIMA

GROTTAMMARE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

MASSIGNANO