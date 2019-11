Il Gran Galà del Gusto chiude Cartoceto Dop Festival: arriva il concerto Cabaret di Frassica

11 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Cartoceto (PU) – Grande spettacolo e grandi eccellenze del territorio, un sodalizio perfetto. Si chiama Gran Galà del Gusto e si legge promozione del territorio della DOP Cartoceto. L’evento, posto a chiusura di Cartoceto Dop, il Festival, la kermesse dedicata all’Oro Verde delle Marche, si svolgerà sabato 16 novembre dalle ore 20 presso il Maxi Dancing Settimo Cielo di Cartoceto. Organizzato dalle Pro Loco di Cartoceto, Fano, Mombaroccio, Montemaggiore, Saltara, Serrungarina, l’Associazione “Rosciano Insieme”, e patrocinata dal Comune di Cartoceto, la cena spettacolo quest’anno imbandirà la tavola delle eccellenze del territorio dell’areale arricchendola con il concerto-cabaret di Nino Frassica&LosPlaggers.

Nato lo scorso anno, con la volontà di coniugare lo spettacolo con un focus sulle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del territorio, consentendo ad un vasto pubblico di accomodarsi a tavola per una cena di grande livello e piacevolezza, il Gran Galà del Gusto, anche quest’anno non tradisce la sua mission ponendosi a perfetta chiusura delle due settimane di eventi di Cartoceto Dop, il Festival.

Dopo l’Orchestra Casadei della passata edizione, quest’anno al Gran Galà del Gusto, arriva un volto noto della tv italiana di ieri e di oggi, Nino Frassica con uno spettacolo musicale strabiliante. Si torna, infatti, a rivivere le atmosfere magiche di “Quelli della notte” o “Indietro tutta”, quando Frassica accompagnava Renzo Arbore, per una serata tutta da gustare. Sul palco del Maxi Dancing “Settimo Cielo”, Frassica porterà la sua Los Pluggers Band e tutta la sua nota ironia e talento in un vero e proprio coinvolgente concerto-cabaret di circa due ore. Un viaggio musicale, una grande festa, un’operazione di memoria che mette assieme un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Da “Cacao Meravigliao” a “Grazie dei Fiori bis”, passando per altre infinite canzoni.

Della serata sarà protagonista anche il pubblico, che, travolto dal ritmo incalzante dello show, potrà cantare e partecipare direttamente allo spettacolo, in un vortice di complicità, grazie a medley famosissimi e alla vérve comica dell’artista.

Ad introdurre la serata le coreografie della New Dance Accademy di Mattia Diamantini mentre a chiuderla, dopo lo spettacolo di Nino Frassica, il concerto dell’Orchestra Laura e Mauro che permetterà a tutti gli amanti del ballo di danzare sino a notte tarda. Info e prenotazione obbligatoria allo 0721898437