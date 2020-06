Il nuovo video dei The Fottutissimi è uno spot per il territorio

29 Giugno 2020 // di Fanoinforma // Comments

Pergola (PU) – Dopo l’annuncio del ritorno sulle scene e la pubblicazione del primo singolo a distanza di sette anni, ecco anche il video: i The Fottutissimi oltre a farsi sentire tornano ora così anche a farsi vedere con il videoclip di Davide.

Diretto dal fotografo Filippo Carbonari, nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino, è disponibile sul canale Youtube della band. Il regista ha guidato la band marchigiana in un vero e proprio live open air (con tanto di distanziamento sociale!) che evidenzia la gran voglia dei The Fottutissimi di tornare sui palchi, davanti ai propri fans. Un video che è uno spot per il territorio, per la provincia di Pesaro e Urbino e tutte le Marche. Le dolci colline a far da cornice, una esplosione di colori, campi di grano che lasciano spazio ai girasoli, il verde che si mescola con distese dorate. Un invito a godere di paesaggi che sembrano disegnati, della straordinaria bellezza di questa terra racchiusa tra il mare Adriatico e l’Appennino. L’ideale per trascorrere giornate immersi nella natura, rigeneranti, in assoluta libertà, magari ascoltando proprio i The Fottutissimi.

“Per il video di Davide volevamo una cosa semplice, diretta, nel nostro territorio, in mezzo alle bellezze naturali che ci circondano e che rimandano al graditissimo impegno di Di Sciullo che ha curato le illustrazioni delle nostre canzoni. Sullo sfondo, oltre alla natura, c è un piccolo richiamo agli anni 80. Epoca in cui ci siamo immaginati che il brano fosse ambientato forse anche per alcune scelte stilistiche nel missaggio. Non siamo troppo avvezzi a farci riprendere e, come ci capita di solito quando dobbiamo lavorare, abbiamo preferito dare più importanza alla nostra “giornata insieme” che a tutto il resto… che ci volete fare?

Ma la professionalità di chi ha lavorato con noi ha fatto comunque in modo di imprimere nella pellicola qualcosa di interessante, rappresentando perfettamente il mood di quella giornata”. Dopo sette anni di silenzio ecco quindi prima il ritorno con l’uscita del singolo ed ora il video di Davide. Il singolo, lo ricordiamo, è il primo estratto dall’Ep intitolato Felici o Niente registrato negli studi di Vallemania Recording e mixato a Messico City dal produttore ed ingegnere del suono vincitore di un Grammy Awards Jason Carmer.

L’uscita di un nuovo singolo è prevista per inizio luglio. E chissà cos’altro ci attende.

Si prospetta un’estate ricca di sorprese per i The Fottutissimi.

Qui potete vedere il video di Davide

The Fottutissimi – Davide (Official Video)