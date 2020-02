In collaborazione con la cantina Ronchi all’Osteria dalla Peppa c’è “La grande maialata”

14 Febbraio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Una serata dalla acquolina in bocca all’Osteria dalla Peppa. In collaborazione con la cantina Umani Ronchi e la Cantina Alternativa Vini, mercoledì 19 febbraio c’è “La grande maialata” Antica tradizione marchigiana che si sviluppava nelle case dei contadini. Questo periodo, con il freddo, durante le festività di Sant’Antonio e durante il periodo di Carnevale, venivano fatte le lavorazione delle carni di maiale dove si faceva “la pista” con l’aiuto del “Mazzarino”, una figura professionale che aiutava il contadino a lavorare la carne, e immediatamente si utilizzavano le prime parti del maiale per fare dei piatti della tradizione. Riproducendo questa serata l’Osteria della Peppa ha pensato ad un ricco con abbinamento ai vini della cantina Umani Ronchi, altra eccellenza marchigiana.



Il menù comprende un antipasto con coppa di testa, cresce con ciccioli e cordella all’alloro accompagnato dal vino “vigne vecchie verdicchio classico superiore dei castelli di Jesi 2017, vincitore di tre bicchieri del gambero Rosso nel 2017. A seguire un primo della tradizione, tagliatelle con ragù tagliato al coltello del Mazzarino accompagnato da “Plinio verdicchio dei castelli di Jesi DOCG riserva 2017.

Per secondo un mix di bolliti misti: cotechino zampetti, stinco e testina accompagnato con le salse e verza saltata oltre a fegatini con panella, salsiccia arrotolata e costine di maiale, il tutto accompagnato con “Cumaro rosso Conero riserva DOCG 2015. Infine i dolci di carnevale, castagnole ripiene alla crema e cresciole accompagnate da “Maximo (botritis cinerea) marche bianco igl. Il costo è di 35 €. Per prenotazioni chiamare al numero 0721823904 oppure al 3316454088