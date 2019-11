In Comune: una mozione per mettere un punto definitivo su digestore e futuro Aset

28 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Quando tra qualche anno vedremo cosa sarà effettivamente realizzato nell’area industriale di Bellocchi al posto del digestore anaerobico e con quali destinazioni urbanistiche, forse capiremo alcune posizioni politiche che oggi ci risultano incomprensibili?

E quando Marche Multiservizi si farà decisamente avanti per prendere ASET, forse capiremo perché una parte della politica fanese tenta di far saltare un investimento che rappresenta la principale garanzia di solidità e autonomia dell’azienda pubblica fanese?



Sono le domande alle quali al momento non troviamo risposta tra le nebbie di un dibattito politico irresponsabile e sconclusionato, che rischia di compromettere non solo un valido progetto di economia circolare a basso impatto ambientale, ma anche di rendere incerto e rischioso il futuro di ASET.Per questo motivo nei prossimi giorni “In Comune” proporrà una mozione per il Consiglio comunale con la quale mettere un punto definitivo sul tema del digestore e sul futuro della nostra azienda pubblica.