La Cinghialata è davvero imperdibile

Fano (PU) – Ogni anno questa serata mette insieme i sapori della cucina tradizionale, con la sapienza della norcineria locale e la Fattoria Villa Ligi che presenterà in questa occasione i suoi prodotti abbinati con la collaborazione del Sommelier Gianluigi Garattoni.

La straordinarietà dell’evento è legata all’unicità dei piatti proposti che soltanto in questa occasione serviremo ai nostri clienti come la Mortadella di Cinghiale o il Patè Agricolo di Cinghiale.

Tanti i sapori che si potranno assaggiare durante la Cinghialata: intanto i salumi di Pianello di Cagli salsiccia, salame, mortadella rigorosamente fatti con l’antica arte della norcineria che vedeva una lavorazione naturale solo con prodotti scelti per valorizzare la carne di cacciagione. A seguire la Polenta di mais marano integrale con una sugo di cinghiale e un patè agricolo per gli amanti del genere. Poi pappardelle fatte a mano con il ragù di cinghiale. Uno stufato di cinghiale al forno con funghi porcini e per finire la Zuppa Inglese. (costo 35 euro compresa tutta la degustazione di vini).

Una cena per appassionati del Cinghiale ma anche per esperti di Vini locali perchè verranno serviti e presentati dalla Fattoria Ligi direttamente i vini di Pergola: Fiori (Pergola Rosato Doc 2018), Vernaculum (Pergola Aleatico Doc 2017), Parlengo (Marche Rosso IGT 2012) e Whsila (Vino e Visciole).

Questa cena è davvero un evento imperdibile! E’ necessaria la prenotazione al 3316454088