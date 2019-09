La nuova sinergia Apav-Adriatica è pronta al via

27 Settembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Lucrezia di Cartoceto (PU) – Quella 2019-2020 è una stagione ricca di novità per l’Apav Calcinelli-Lucrezia. Infatti oltre alla partecipazione al campionato nazionale di B2 con la formazione che prenderà il nome di Bcc Fano-Pedini allenata da coach Giuseppe Davide Galli, bisogna annoverare un’importante collaborazione tutta al femminile avviata insieme all’Adriatica Borgo Volley Fano con la quale saranno allestite la già citata B2, diverse formazioni giovanili, la prima divisione e la serie D.

Sarà proprio quest’ultima a dare il via a questa partnership, volta alla crescita delle giovani pallavoliste, con il debutto in coppa Marche previsto sabato 28 settembre a Bottega contro la squadra di casa. Il gruppo della serie D Apav-Adriatica allenato da coach Daniele Rovinelli sarà una squadra composta principalmente da ragazze under 16 e under 18 e da alcune giocatrici più esperte anche se non a livello anagrafico.

Su quella che sarà la stagione della nuova serie D targata Apav-Adriatica pronta al debutto ufficiale è intervenuto il direttore tecnico del progetto Galli: “La Coppa Marche avrà per noi un valore importante soprattutto nell’andare a testare le ragazze del giovanile. Il progetto infatti – ha spiegato Galli – prevede che le under 16 e 18 rientrino nel gruppo allargato della serie D e B2 con la logica degli ingressi tra campionati di categorie diverse.

La D che sarà guidata da coach Rovinelli, al quale rivolgo un in bocca al lupo per la stagione, almeno per le prime uscite sarà un mix di giovani e giocatrici “esperte” come Giacomelli, Frati, Marcucci e Battistelli che deve ancora recuperare dal brutto infortunio della scorsa stagione. Infatti, salvo alcuni elementi, i gruppi serie D e serie B2 sono ancora in piena osmosi e non sono state definite le rose”.

Il direttore tecnico Galli ha poi concluso spiegando quelli che sono gli obiettivi delle prime partite di coppa: “Mi aspetto indicazioni importanti per vedere il livello raggiunto dalle ragazze dal punto di vista tecnico, tattico e del gioco. Per il campionato – ha concluso Galli – la nostra credo che sarà un’ottima compagine e che quindi potremmo toglierci alcune soddisfazioni anche se per i carichi di preparazione è ancora presto e credo si esprimeranno al meglio più avanti”. In casa Apav ad aver dato il via alla stagione di coppa Marche ci ha pensato sabato scorso la serie D maschile guidata da coach Marcello Ippoliti che in casa ha battuto l’Adriatica con il punteggio di 3-1.