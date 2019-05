20 Maggio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Dopo il successo dello scorso anno, torna la saggistica al femminile di Passaggi Festival, l’evento letterario dell’estate italiana che si terrà a Fano a fine giugno. Erede della passata edizione dedicata alle donne è, infatti, la rassegna ‘Libri alla San Francesco’ che ospiterà – nell’ex chiesa a cielo aperto di San Francesco, da giovedì 27 a domenica 30 giugno, alle ore 18 – quattro autrici intervistate dalla giornalista di La7 Flavia Fratello e da Meri Pop, seguitissima blogger di Supercalifragili, curatrice della posta del cuore di Repubblica Live e Repubblica tv.

Apre la rassegna Daniela Collu, giovane conduttrice televisiva e radiofonica, autrice tv, regina del web, con il suo blog Stazzitta, e dei social dove conta decine di migliaia di follower. Il suo libro “Volevo solo camminare” (Vallardi) è il racconto della sua preparazione, atletica e sentimentale, ai 360 chilometri del Cammino di Santiago. Una guida, dunque, al pellegrinaggio più famoso del mondo e insieme un diario di bordo di un’atea patentata, natura-resistente e camminatrice poco convinta, che ha intrapreso quest’avventura liberando tempo a un lavoro che andava troppo veloce.

L’appuntamento di venerdì 28 giugno ci porta in cucina. La food editor del Corriere della Sera e protagonista della web serie Racconti di cucina su Corriere.it, Angela Frenda, ha scritto “La cena perfetta” (Solferino), una raccolta di 64 ricette a metà tra tradizione e innovazione, organizzata in quattro menù stagionali dalle occasioni speciali alle più informali. Oltre alle ricette i consigli per rendere il pasto un momento perfetto insieme agli altri, dal fare la spesa a scegliere piatti e tovaglia, dal compilare il menù all’esecuzione ai fornelli.

Verità fulminanti, consigli preziosi, commenti sinceri. Sabato 29 è la volta di “Cuore Matto” (Solferino), in cui Maria Venturi offre il distillato di una saggezza accumulata in anni di posta del cuore e di dialogo con le sue lettrici. Classe 1933, la Venturi è una scrittrice, giornalista e sceneggiatrice di grande successo. Già direttrice di Novella 2000 e di Annabella, che sotto la sua direzione diventa Anna, ha creato soggetti e sceneggiature di serie Tv come Incantesimo, Orgoglio e tante altre. Da quarant’anni ha un filo diretto con le lettrici che non si è mai spezzato attraverso le varie testate e che attualmente continua sul settimanale Oggi.

Domenica 30 l’incontro con una vera icona del giornalismo e della politica: Luciana Castellina, fondatrice del quotidiano il Manifesto, più volte parlamentare ed eurodeputata. Il libro che presenta al Festival è “Amori Comunisti” (Nottetempo), nel quale racconta le vite dei comunisti da un punto di vista inedito. Tre amori esemplari di tre coppie che in luoghi differenti del mondo hanno rischiato la vita per la loro fede politica. Turchia, Grecia e Stati Uniti per Nazim Hikmet e Münevver Andaç, Argyrò Polikronaki e Nikos Kokulis, Sylvia e Robert Thompson, vite complicate e amori incredibili che hanno percorso la seconda metà del secolo scorso osservati e spiati in un clima di grande difficoltà e pericolo.