La Tua Fano: “Con la candidatura di Lucarelli, Fano rinuncia a giocare un ruolo di primo piano”

21 Marzo 2019

Fano (PU) – La candidatura di Etienn Lucarelli in appoggio di Massimo Seri, proprio non va giù al centrodestra.

Oggi ad intervenire è la lista civica La Tua Fano secondo cui sono tre i dati politici che emergono: “Il primo – si legge in una nota – è che con questa candidatura, il sindaco Seri sfiducia ufficialmente il suo attuale assessore al turismo e vicesindaco Marchegiani”.

Anche se Seri non lo ha mai annunciato, in molti sostengono che il ruolo di Lucarelli in caso di elezione, come da lui stesso auspicato, sia proprio quello di assessore al turismo.

“ In questo modo – prosegue La Tua Fano – si autocertifica il fallimento delle politiche del turismo e della cultura dell’amministrazione Seri. Secondo dato: Seri compie, per la terza città delle Marche, una scelta di estremo provincialismo. Emerge la netta decisione di rinunciare a giocare per Fano un ruolo di primo piano come capofila delle vallate del Metauro e del Cesano. Si opta per una piccola politica di eventi strapaesani: Fano merita molto di più. Infine, con la candidatura di Lucarelli, il sindaco, con la complicità dello stesso Lucarelli, getta la maschera e rivela quello che era già sotto gli occhi di chi voleva vedere: la sua tendenza e strategia di manipolazione di molte associazioni fanesi per accrescere il suo consenso. È un bruttissimo segnale per la nostra città – conclude la nota – il fatto che Seri finanzi e piazzi alla testa di associazioni di volontariato, uomini di sua fiducia che adoperano le associazioni stesse al fine di puntellare il potere del Sindaco. In caso di vittoria alle prossime elezioni (La Tua Fano fa parte della coalizione di centrodestra per Lucia Tarsi, ndr) porremo fine a queste modalità e restituire alle associazioni la loro libertà e capacità critica”.