Le biblioteche a casa tua con MLOL – Medialibrayonline

26 Marzo 2020

Fano (PU)) – In questo periodo così difficile per tutti anche l’Assessorato alle Biblioteche del Comune di Fano vuol dare un piccolo contributo rendendo più immediato l’accesso al servizio MLOL – MediaLibraryOnLine consentendo a tutti i cittadini che lo vogliano (anche a chi non è ancora iscritto in biblioteca!) di leggere in tutta sicurezza da casa giornali, riviste e ebook gratuitamente. Il servizio di biblioteca digitale MLOL è un servizio promosso dalla Regione Marche dal 2019.0

“È il momento giusto per iscrivervi – ricordano il sindaco Seri e l’Assessore Mascarin – al servizio di biblioteca digitale! Seguite le indicazioni riportate sulla pagina www.sistemabibliotecariofano.it per registrarvi e accedere al servizio del Sistema Bibliotecario di Fano. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì. Le biblioteche sono a casa tua con MLOL, buona lettura!”