Le offerte di lavoro della settimana

Fano, Pesaro, Urbino (PU) – Ecco le offerte di lavoro pubblicate oggi dai centri per l’impiego della Provincia.

Fano – Alberghi – Ristoranti: 1 SOUS-CHEF (326012/8); 2 BARISTI (318070/2); – Informatica: – Artigianato: 1 OPERAIO ADDETTO A MACCHINA LAVORAZIONE MARMO (191035/11)- Commercio: – Commerciale: – Edilizia: ASFALTISTA STRADALE (359933/4); – Elettronica: – Meccanica – Metalmeccanica: 1 INGEGNERE MECCANICO (42950/67); 1 OPERAIO MAGAZZINIERE (42950/64); 1 OPERAIO PREPARAZIONE ORDINI (42950/65); 1 OPERAIO ALLESTIMENTO VEICOLI (464747/1); – Legno: – Navale: 1FALEGNAME NAVALE (293589/10);1 COPERTISTA (293589/11);1 TEKISTA (293589/12) – Tessile – Pelletteria: 1 CUCITRICE A MANO E/O A MACCHINA E 2 CUCITRICI E/O SARTE A MANO (200802/12); 1 OPERAIO/A ESPERTO/A NEL RIMAGLIO E PUNTINO (226284/9); – Moda – Amministrazione: 1 IMPIEGATO/A UFFICIO GARE D’APPALTO (387339/7);1 RAGIONIERE/A (363827/3); 1 ADD. PAGHEE CONTRIBUTI(418730/1); 1 IMPIEGATO/A CONTABILE/AMMINISTRATIVO(344767/4);ADDETTA CONTABILITA’ E DICHIARAZIONI FISCALI (365519/5); – Logistica: 1 AUTISTA PATENTI B/C/D/E + CQC (372780/3);1 MAGAZZINIERE/AUTISTA IN POSSESSO DI PATENTE C/CQC+PATENTINO MULETTO (16598/18); — Gestione Risorse Umane: 1 ADDETTO BACK OFFICE ESTERO (42950/66);- Servizi alla persona: 2 INFERMIERI (151754/1); 2 INFERMIERI PROFESSIONALI (12919/13); 3 OPERATORI SOCIOSANITARI (12919/14); 1 INSEGNANTE DI INGLESE MADRELINGUA O BILINGUE (464059/1); 2 INGEGNERI BIOMEDICI (421287/1); 2 ADDETTI/E ALLA RIPARATURA DI PROTESI DENTALI (404743/1); INFERMIERE (13544/8); OPERATORE SOCIOSANITARIO (13544/9); INFERMIERE (137880/3); Altro: ISPETTORE CENTRO REVISIONI VEICOLI (41243/3); BRACCIANTE AGRICOLO (240123/6); 1 INTERIOR DESIGNER CON OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (211535/5); 6 GEOMETRI, PERITI AGRARI, PERITI INFORMATICI (363827/2)

Pesaro – Agroalimentare – Alberghiero – Ristorazione: commesso di banco pizzeria PESARO 225590/9;AIUTO CUCINA CON ESPERIENZA PESARO 113128/21; ADDETTO/A AL BANCO PER VENDITA SALUMI, FORMAGGI E PRODOTTI DI GASTRONOMIA PESARO 72237/5 ;ADDETTO ALLA PRODUZIONE E LAVORAZIONE CARNI SUINE PESARO 1743/10; Amministrazione – Logistica – Gestione Risorse Umane – Servizi: IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO TERRE ROVERESCHE 42950/19; UFFICIO ORDINI E FATTURAZIONI (ADDETTO ALLA CONTABILITÀ GENERALE) TERRE ROVERESCHE 42950/18 1 MAGAZZINIERE con patentino del muletto ed esperienza TAVULLIA 293583/1;INSEGNANTE DI INGLESE PESARO 412406/4; LAB TECHNICIAN (INSTALLATORE MANUTENTORE HARDWARE PESARO 405640/8; Commercio: AGENTE IMMOBILIARE PESARO 454101/1; Edilizia – Meccanica – Elettronica: MANUTENTORE MECCANICO PESARO 44462/31 INGEGNERE MECCANICO/GESTIONALE, MONDAVIO 42950/20; 1IMPIEGATO TECNICO PER LAVORO IN UFFICIO TECNICO, SVILUPPO COMMESSE, UTILIZZO AUTOCAD TRIDIMENSIONALE E RENDERING MOMBAROCCIO 372030/7. SALDATORE CON ESPERIENZA MOMBAROCCIO 372030/6; MURATORI E CARPENTIERI EDILI GABICCE MARE 422448/2; Addetto assistenza e manutenzione caldaie PESARO 178303/2; GEOMETRA DI CANTIERE PESARO 44458/10; Servizi alla Persona: Addetta all’amministrazione/Receptionist di Istituto di bellezza PESARO 288076/6; ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO PESARO 21940/3; 2 infermieri professionali FANO 12919/14; 3 operatori sociosanitari FANO 12919/13; Badante 24 ore PESARO 447622/3; Tessile: 1 OPERAIO/A ESPERTO/A RIMAGLIO E PUNTINO PESARO 226284/34;1 CUCITRICE INDUSTRIALE E/O SARTA A MANO VALLEFOGLIA 200802/21; Trasporti AUTISTA – MAGAZZINIERE FANO 16598/9 ; AUTISTA PAT. C – CQC VALLEFOGLIA 401216/7: autista di scuolabus Patente: B, C, D, e CQC PESARO 32610/3; AUTISTA QUALIFICATO Patente: B 398000/2; AUTISTA CON PATENTE C + CQC PESARO 195737/2.

Urbino – Agroalimentare – Alberghi – Ristoranti: aiuto cuoco/a (Acqualagna) cod. 268639/8; Elettronica – Meccanica – Metalmeccanica: Elettricista (Fermignano) cod. 453601/1; Disegnatore tecnico (Sassocorvaro) cod. 187381/4; Autista patente c cqc (Montecopiolo) cod. 296924/2; Edilizia: Elettricista (Petriano) cod. 139614/1; operatore macchine da cantiere (Fossombrone) cod.231570/1; Operatore di impianto produzione di calcestruzzo (Montecalvo in Foglia) cod. 10017/1; Asfaltista (Cagli) cod. 359933/5: trmoidraulico con esperienza (Acqualagna) cod. 465018/1; Tessile: Addetta/o al rimaglio (Sassocorvaro) cod. 272141/16; Cucitrici con esperienza (Cagli) cod. 455852/1; Commercio: consulenti commerciali (Urbino) cod. 348328/1; Legno: apprendista addetto al montaggio mobili (Gallo di petriano) cod.174376/6; Servizi: Infermieri (Urbino) cod. 201760/4.

Per visionare nel dettaglio tutti gli annunci di lavoro ed i tirocini formativi e di orientamento, consultare: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-di-lavoro