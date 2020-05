“Legge(re) o non legge(re)?”: incontro virtuale per parlare della nuova legge sulla lettura della Regione Marche

6 Maggio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Una tavola rotonda digitale con alcuni degli attori principali coinvolti nella legge regionale uscita lo scorso 21 aprile. La filiera del libro, già in crisi da tempo in Italia, con l’emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha subito un durissimo contraccolpo in Italia, Paese in cui i dati della lettura e della vendita dei libri sono sempre stati molto critici e si legge troppo poco: leggono 1 libro all’anno solo il 40,6% della popolazione (15 – 75 anni). Che cosa serve per sostenere il settore del libro e la lettura? A cosa può servire una legge sulla lettura anche nelle Marche? È utile leggere?

Necessaria una legge? A queste e a tante altre domande cercheremo di rispondere con esperti del settore:

Renato Claudio Minardi, Vicepresidente del Consiglio della Regione Marche

Giovanni Belfiori, Direttore di Passaggi Festival

Maurizio Caminito, Presidente del Forum del Libro

Federica Savini, Aras edizioni

Eleonora Tassoni, libreria la Rinascita (AP)

Introduce e coordina l’incontro Samuele Mascarin, Assessore alle Biblioteche del comune di Fano

Per partecipare all’incontro occorre collegarsi al link https://zoom.us/j/96257211853Il

