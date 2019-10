Leonardo e Raffaello conquistano 42.648 visitatori

23 Ottobre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU – Grande successo delle Mostre per Leonardo e per Raffaello a Fano, Pesaro e Urbino, che insieme hanno raggiunto 42.648 presenze, a testimoniare il forte interesse per questo evento dedicato a due geni del Rinascimento italiano. Domenica 13 ottobre si sono concluse la mostra di Fano: “Leonardo e Vitruvio: oltre il cerchio e il quadrato. Alla ricerca dell’armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico” e quella di Urbino: “Da Raffaello. Raffaellino del Colle”. Prorogata invece fino al 24 novembre l’esposizione di Pesaro: “Agostino Iacurci. Tracing Vitruvio. Viaggio onirico tra le pagine del De Architectura”.

Il dato di affluenza al 13 ottobre si riferisce alle tre mostre, visitabili con un biglietto unico, come da progetto diffuso messo in campo di concerto dai tre Comuni nell’ambito delle celebrazioni promosse dal MIBAC per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci nel 2019 e di Raffaello Sanzio nel 2020 e conferma il bilancio positivo sia per le città che per l’intera regione; l’obbiettivo di valorizzazione policentrica del patrimonio locale, favorevole alla formazione di un’identità culturale e allo sviluppo turistico, è stato infatti raggiunto grazie a un percorso sinergico che ha raccontato gli artisti e le connessioni con il territorio valorizzandolo. Le mostre sono state visitate da numerosi turisti nel periodo estivo e da molti gruppi organizzati, con incremento dei gruppi scolastici nei mesi di settembre e ottobre. La mostra di Fano, soprattutto, è stata prenotata da scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, in tutte le fasce orarie disponibili, un vero sold-out; sono state predisposte anche aperture anticipate al mattino e attività laboratoriali nelle classi che sono proseguite a esposizione conclusa.

Positivo altresì il bilancio degli eventi collaterali che in tutte le sedi hanno registrato numeri importanti di presenze, tra spettacoli, visite a tema, attività esperienziali e laboratori. Ma quello finale è stato un week-end da record. Grande affluenza a Fano, in occasione degli eventi da venerdì a domenica: visite guidate, approfondimenti, esperienze per famiglie e performance diCarlo Simoni, interprete dello sceneggiato storico “La vita di Leonardo da Vinci” di Renato Castellani. Numerosi gli appassionati che sono tornati per la seconda o terza volta ad ammirare i disegni di Leonardo.

Anche sul fronte della comunicazione i dati sono rilevanti. Il sito web ufficiale della mostra ha registrato 32.130 visualizzazioni e 12.147 utenti singoli, con una media di 179 visite al giorno. Le principali città da cui provengono gli utenti sono state: Roma, Bologna, Milano, Pesaro, Ancona, Fano, Jesi, Senigallia, San Benedetto del Tronto, Perugia, Urbino, Torino, Firenze, Genova e Napoli. I social media delle mostre Facebook e Instagram sono stati seguiti in modo costante da oltre 17.000 follower. Dalla conferenza stampa di lancio ad oggi, più di 240 testate giornalistiche, online e offline, hanno dedicato articoli e servizi alla mostra, per un totale di oltre 500 articoli, segnalazioni e servizi. Testate nazionali prestigiose, agenzie stampa, televisioni oltre a numerosi media regionali e dei settori turismo, arte e cultura. Il progetto Mostre per Leonardo e per Raffaello è realizzato con il sostegno della Regione Marche, del Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, del Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, del Centro Studi Vitruviani di Fano, dell’Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani e l’organizzazione curata da Sistema Museo.