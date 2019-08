Leonardo e Vitruvio, altro week end di eventi tra visite guidate e spettacoli

29 Agosto 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Si prospetta un altro fine settimana ricco di eventi alla mostra “Leonardo e Vitruvio: oltre il cerchio e il quadrato. Alla ricerca dell’armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico” ospitata nella Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano. Venerdì 30 agosto, alle 21,l’appuntamento è proprio in Sala Morganti per un approfondimento a cura di Paolo Clini, Professore Ordinario all’Università Politecnica delle Marche e membro del Centro Studi Vitruviani, curatore della mostra insieme a Guido Beltramini e a Francesca Borgo. Sabato 31 agosto, sempre alle 21, l’arte si trasformerà in teatro con Paintheatre su Leonardo da Vinci.

L’artista contemporaneo Giuliano Del Sorbo dialogherà coni codici di Leonardo da Vinci: i piccoli disegni si trasformeranno in quadri dalle giganti dimensioni attraverso gesti e musica. Segni, tratti, ripensamenti si tradurranno in teatro, creando un legame tra il genio di Vinci e la contemporaneità. Uno spettacolo artistico nella Corte Malatestiana introdotto dalla visita alla mostra. L’ingresso è gratuito, incluso nel biglietto di mostra a tariffa intera €12 senza riduzioni). Ogni biglietto consente l’ingresso alle tre sedi di mostra (Fano, Pesaro e Urbino) e ad uno a scelta tra gli eventi speciali. Proseguono anche le visite guidate settimanali a partenza garantita, domenica e festivi ore 19, ingresso €3 in aggiunta al biglietto di mostra.

I più piccoli possono invece divertirsi con le attività didattiche settimanali. Questo sabato, 31 agosto, l’appuntamento è alle 18 in Sala Morganti con Acque che vanno, che vengono e che segnano il tempo, visita dinamica e laboratorio dedicati a menti liquide per studi liquidi. Le attività sono a prenotazione consigliata e hanno il costo di €4 a partecipante. Eventi ed attività sono a cura di Sistema Museo. Per informazioni e prenotazioni: 392 0972255 – fano@sistemamuseo.it. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.mostreleonardoraffaello.it