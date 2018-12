Lo spirito natalizio ha invaso la città. Centro storico pieno grazie al Natale Più

16 dicembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Lo spirito del Natale ha letteralmente invaso la città della Fortuna. Se si passeggia per il centro tra luci, musica, animazione, allestimenti, si entra in un mondo quasi incantato grazie al grande villaggio del Natale Più 2018, realizzato dalla Proloco di Fano e dall’Amministrazione Comunale, con il supporto della Regione Marche, la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti e il grande aiuto dei commercianti. Una grande domenica, quella appena trascorsa grazie anche alla collaborazione con l’Ente Carnevalesca che questo pomeriggio ha animato la Piazza centrale della città con un piccolo parco di divertimenti costituito da personaggi natalizi gonfiabili come Babbo Natale e la sua slitta, pupazzi di neve, un grande arco decorato e l’albero dei palloncini modellabili. Un gruppo di animatori specializzati hanno accompagnato i più piccoli, circondati anche dagli splendidi mercatini della piazza, in un pomeriggio con giochi, balli e tanto altro. A completare il villaggio anche un caratteristico banchetto di zucchero filato e pop corn. Dalle 16.30 alle 18.30 sempre in piazza il movimento “Abbracci Gratis Italia” coordinato da Giulia Burroni, ha contribuito ha scaldare il pomeriggio regalando abbracci a tutti.

Tra i protagonisti della domenica c’è stata anche la musica con il concerto di Natale del Coro Polifonico Malatestiano e coro di voci bianche “Incanto”, diretti dal maestro Francesco Santini, il concerto della Banda Città di Fano, diretta dal maestro Daniele Rossi, che si è svolto al Teatro della Fortuna e il concerto de La Cappella Musicale del Duomo di Fano diretta dal Maestro Stefano Baldelli.

Una domenica davvero particolare grazie anche all’evento “Il Mare arriva in centro storico” con i bagnini di Oasi Confartigianato che hanno allestito nei pressi della Fontana della Fortuna, un angolo con lettini, sdraie, mosconi sup, trasformandolo in una piccola spiaggia. Oltre a fare animazione per i più piccoli e a regalare caramelle e panettoni, i bagnini, assieme a Marina dei Cesari e Fondazione Cetacei hanno fatto una serie di attività per informare sul troppo consumo di plastica e su come riciclarla. Assieme a loro anche i cani eroi del K9, specializzati nel salvataggio in mare.

A completare la giornata ovviamente non è mancata la via dei Ciliegi e dei Bambini, dove l’Elfo Più e l’Elfo Meno, la zia Elfa e il Mago Natale interpretati rispettivamente da Adrea Boiani, Eugenio Manuelli, Maria Cristina Nicolini e Marco Florio, hanno fatto divertire i giovanissimi. Per i ragazzi invece, non è mancata la Pista del Ghiaccio di piazza Avveduti, che in questi giorni è stata letteralmente presa da assalto dai giovani fanesi. Grande successo anche per le ultime novità del Natale Più: il presepe dell’ex Chiesa di San Francesco, realizzato dagli studenti del liceo Nolfi/Apolloni (aperto sabato e domenica dalle 17 alle 19) e il Magic Sand: il Natale tra le sculture di Sabbia di Piazza Amiani, visitabile il lunedi e il martedì dalle 16 alle 20; dal mercoledì alla domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 20. Nelle giornate di venerdì e sabato il presepe di sabbia sarà visitabile anche in orario serale dalle 21 alle 23.