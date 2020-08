Medici di famiglia: contrari all’uso dei test point of care in studio

19 Agosto 2020 // di Fanoinforma // Comments

Marche –

L’esecuzione ambulatoriale dei test rapidi cromatografici per valutare la presenza di anticorpi IgG e IgM anti Sars Cov2, non rientra nelle competenze del medico di medicina generale che ha diverse e ben altre incombenze: visite, assistenza domiciliare, prevenzione primaria, vaccinazioni stagionali. Quindi non possiamo né

legalmente né deontologicamente accettare l’imposizione di mansioni non previste

dall’ACN vigente e non concordate a norma di legge.

I test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti Sars Cov2, dovrebbero invece essere utilizzati da personale altamente qualificato che disponga dell’attrezzatura e del know out necessari, nei tempi e nei luoghi adeguati. Quindi esclusivamente nei laboratori analisi accreditati o presso gli ambulatori del servizio di igiene e sanità pubblica,comunque, vista la nostra missione professionale e deontologica, i nostri iscritti si

renderanno disponibili ad effettuare, in favore dei propri pazienti a tutela dei loro diritti e della loro salute

tutte le prescrizioni che si rendano necessarie, ivi compresa quella per l’effettuazione del test sierologico presso i laboratori e le strutture attrezzate e autorizzate.

SNAMI, Marche