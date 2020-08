Melissa Spezi 23 anni di Pesaro è la “Bella D’Italia”

7 Agosto 2020 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro – Vincitrice della prima tappa regione Marche che ha segnato la ripresa del summer tour 2020, se pur ridotto a poche date, dopo il periodo di lockdown. La tappa di selezione si è svolta giovedì 5 agosto nella cornice del Bon Bon art Cafè Lido di Fano nel rispetto delle norme vigenti, con temperatura rilevata nonché’ distanziamenti tenuti anche in passerella salvo per le foto di rito.

Un’uscita toccante ed emozionante è stata dedicata oltre che al femminicidio tematica costante del concorso anche a tutte le vittime italiane covid soprattutto della nostra provincia sulle note di Evanescence e con un fiocco tricolore legato al polso di ciascuna ragazza. Altra uscita dedicata alle firme le borse di Gio’ Bastian, artista pesarese che ha disegnato una linea particolare di borse davvero di alto livello, casual abito da sera e costume per le altre uscite in una serata gremita di pubblico e di bella musica suonata da Pietroesse per riassaporare una normalità che a stento prova a tornare.

Oltre a Melissa le ragazze che si sono aggiudicate la fascia sono Chiara Santi 18 anni di Riccione, Annalisa Pupita 14 anni di Piobbico e Giulia Sordoni 14 anni di Montelabbate. La serata è stata condotta dalla presentatrice Lara Gentilucci e organizzata da Francesca Cecchini agente esclusivo Regione Marche del concorso nonché’ titolare dell’agenzia Pinkeventi di Fano.

Prossimo appuntamento dopo Ferragosto alla Trattoria Da Carla a Fano