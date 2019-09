Morani e Puglisi nominate sottosegretarie, le congratulazioni di Fanesi e del PD Fano

13 Settembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Il Partito Democratico e il Comune di Fano apprendono con soddisfazione la nomina, fra i 42 sottosegretari designati questa mattina dal Consiglio dei ministri, dell’on. Alessia Morani, deputata eletta nella Circoscrizione Marche e dell’on. Francesca Puglisi, fanese, nella scorsa legislatura eletta parlamentare in Emilia Romagna.

“Questi incarichi – evidenziano Cristian Fanesi e Alberto Bacchiocchi – premiano il lavoro fatto in questi anni al servizio del Paese e le capacità di sostenere e dare risposte alle istanze della comunità.

“Con Morani che la collaborazione istituzionale, già sperimentata nel ruolo di parlamentare, continuerà anche nel nuovo incarico al MiSE e saprà essere un punto di riferimento ancor più forte per la nostra città e per il territorio che necessita di un rilancio della propria economia. Su Puglisi sappiamo di poter contare per tutte le questioni che riguardano il tema del lavoro, di cui la città non è priva. Desidero quindi congratularmi con entrambe e augurare loro un buon lavoro”.

“Esprimiamo – concludono Fanesi e Bacchiocchi – le più sincere congratulazioni all’On. Alessia Morani e Francesca Puglisi per la loro nomina, fra i 42 sottosegretari del nuovo governo Conte”.