Movimento 5 Stelle: Fano perde un protagonista importante

Fano (PU) – Con sincero rammarico apprendiamo la notizia della scomparsa del professor Alberto Berardi, da decenni animatore appassionato della vita culturale e politica della nostra città. Oggi Fano perde una delle sue voci più libere e pungenti, un protagonista autorevole del dibattito cittadino che si è sempre contraddistinto per l’originalità e l’acutezza dei suoi contributi.

Vogliamo ricordare in modo particolare le sue battaglie per la valorizzazione del patrimonio culturale fanese, che hanno sempre tenuto nella dovuta considerazione la dimensione materiale al pari di quella immateriale. Siamo convinti che il modo migliore per onorare la sua memoria sia quello di continuare – nel nostro piccolo – a lavorare per il ritorno dell’Atleta di Fano, così come stabilito dalla Corte di Cassazione (soprattutto grazie alla tenacia del professor Berardi), e per la crescita del nostro Carnevale, manifestazione più antica e importante della città.

Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia in queste circostanze già difficili per tutta la città, oggi venate anche dal dolore della perdita.

Movimento 5 Stelle Fano