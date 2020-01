Nasce a Fano “Ethica Center”, al taglio del nastro la campionessa del mondo Josefa Idem

22 Gennaio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Nasce a Fano (via Mattei) un centro all’avanguardia per i servizi alla persona: si tratta di Ethica Center, una struttura di livello regionale e nazionale in cui operano psicologi, psicoterapeuti, preparatori fisici, fisioterapisti, educatori professionali, psicomotricisti, neuropsichiatri, nutrizionisti, medici dello sport.

Sabato scorso il taglio del nastro alla presenza di numerose personalità: alla cerimonia sono infatti intervenuti Claudio Barbaro (senatore e presidente nazionale di ASI), Massimo Seri (sindaco di Fano), Renato Claudio Minardi (vicepresidente Consiglio Regione Marche) Mirco Carloni (consigliere regionale), Fabio Luna (Presidente CONI Marche), Piero Benelli (Medico della nazionale italiana di pallavolo maschile), Roberto Calzetti (titolare della casa editrice Calzetti& Mariucci), Josefa Idem (campionessa mondiale olimpica), Leonardo Badioli (primario di Neuropsichiatria) Marco Vecchi (esperto in psicologia dello sport e maestro internazionale di tennis), Luca Pierucci (ordine degli Psicologi delle marche).

La giornata inaugurale è cominciata alle 15.30 con un open day in cui i laboratori del centro hanno aperto le loro porte al pubblico per approfondire tematiche legate a psicologia dello sport, fisioterapia, nutrizione, psicologia aziendale, preparazione fisica, neurofisiologia, filosofia e psicologia dell’età evolutiva. Dopo il taglio del nastro, sono intervenuti i tre soci fondatori: Sammy Marcantognini ha spiegato l’origine di Ethica e la filosofia da cui nasce il centro, Angelo Vicelli ha proseguito con la vision internazionale del centro e ha chiuso Giorgio Brunacci spiegando il radicamento delle attività di Ethica sul territorio.

Ognuno ha portato il proprio contributo alla valorizzazione di un progetto che parte ed affonda la sua storia ormai consolidata e le sue radici nel mondo ASI, avendo come obiettivo una sempre maggiore crescita e incremento dei servizi che in maniera integrata si propone di offrire alla persona, all’atleta e al professionista, attraverso le attività proposte da esperti altamente qualificati nei rispettivi settori, ma certamente focalizzati nell’agevolare un percorso di crescita e benessere sia individuale che di “squadra”.