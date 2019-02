“NOVITÀ IVA 2019”: incontro di Giuffrè Francis Lefebvre con il prof. Renato

18 Febbraio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Macerata – Si terrà martedì 19 febbraio a Civitanova Marche, il prossimo incontro organizzato da Giuffrè Francis Lefebvre, leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale, per approfondire le ultime novità legislative nazionali e comunitarie in materia di IVA.

L’evento si terrà dalle 15 alle 19 presso l’Hotel Cosmopolitan di via Alcide de Gasperi 2 e si inserisce in un calendario di ventidue date, diventato ormai un appuntamento imperdibile per i professionisti e gli esperti del settore, ma anche per tutti coloro che vogliono conoscere le novità legate all’IVA. A fare da Cicerone nei meandri e nelle novità legislative il prof. Renato Portale, tra i massimi esperti italiani in materia e autore del manuale edito da Giuffrè Francis Lefebvre “IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2019”.

Il prof. Portale nel corso degli incontri di questo tour che fa tappa in tutta Italia, offre una consulenza e un aggiornamento gratuito sul regime fiscale in materia di IVA, secondo quanto previsto dalla legislazione e dalla copiosa giurisprudenza dell’ UE. La partecipazione all’evento, oltre a riconoscere crediti formativi ai commercialisti, è un’occasione unica per scoprire e approfondire le norme di ultima applicazione sulla fatturazione elettronica, le nuove regole di registrazione e detrazione dell’IVA per le fatture emesse e ricevute, e le novità relative all’IVA che entreranno in vigore nei prossimi mesi. In particolare il prof. Portale spiegherà l’obbligo di trasmissione del rendiconto giornaliero sul totale di cassa che dal 1° luglio 2019 interesserà i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 tutti i dettaglianti e gli artigiani, anche quelli esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica e che oggi emettono ricevuta o scontrino fiscale.

Renato Portale, dottore commercialista iscritto all’ordine di Lecco, revisore contabile, tributarista iscritto all’Albo Nazionale e giornalista pubblicista, è uno dei massimi esperti in Italia della disciplina IVA. Il prof. Portale è uno storico autore di Giuffrè Francis Lefebvre, con cui ha pubblicato diversi volumi sul tema. Dall’anno accademico 2013-2014 è professore a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Economia, per l’insegnamento nella materia Cessioni intracomunitarie IVA nel Master Universitario di II livello in Diritto Tributario. È docente presso la LUISS di Roma nell’ambito del Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione, e presso l’Università dell’Insubria, sede di Como, nel Corso di alta formazione in Diritto doganale e del Commercio internazionale.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscriversi basta collegarsi al portale internet www.odcec-ra.it, sezione “FPC – Iscrizione Eventi Formativi”.

La partecipazione all’evento consente di maturare quattro crediti formativi ai fini dell’assolvimento all’obbligo della F.P.C.

Giuffrè Francis Lefebvre (GFL) è leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale. GFL è parte del Gruppo internazionale Lefebvre Sarrut e nel luglio 2018 ha incorporato la storica casa editrice Giuffrè Editore, fondata a Milano nel 1931, e Memento Francis Lefebvre, da oltre 25 anni specializzata nella produzione di volumi e supporti digitali per i professionisti legali e tributari, con più di 50 mila clienti solo in Italia.

Oltre al catalogo cartaceo di oltre 15.000 volumi e 40 periodici specialistici, Giuffrè Francis Lefebvre edita la banca dati giuridica online (DeJure) più utilizzata negli gli studi legali italiani, realizza corsi di formazione in aula e online accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal CNDCEC, produce software per la trasmissione telematica degli atti alle cancellerie e per la gestione dello studio legale (Cliens), pubblica 19 portali tematici online negli ambiti del diritto, del lavoro e del fisco (Fiscopiù ilFamiliarista ilPenalista, etc).

