Oltre 50 fanesi all’udienza di Papa Francesco

21 Febbraio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Oltre 50 fanesi, divisi in due gruppi, hanno partecipato ieri all’udienza generale del mercoledì di Papa Francesco. Da una parte il gruppo di preghiera organizzato dal biblista Stefano Iacucci, dall’altra i piloti del nucleo aereo di protezione civile dell’Aero Club Fano, Cavalier Davide Picchi in testa, che hanno donato a Papa Francesco un quadro con tutte le foto delle attività svolte a favore dei disabili e della comunità. E tra i pensieri preparati dall’Aero Club per Bergoglio, c’era anche una patch ufficiale dedicata a Papa Francesco, con tanto di aquila aeronautica e il nome del papa ricamato con filo dorato su sfondo rigorosamente bianco. Dopo l’udienza generale e la consegna dei doni al Pontefice, i piloti dell’Aero Club Fano sono stati ricevuti anche dal comandante del Corpo della Gendarmeria dello Stato Vaticano, Generale Domenico Giani, che coordina anche i servizi di Protezione Civile e che ha ringraziato il nucleo aereo fanese per il lavoro che svolge a favore della comunità. Un incontro non casuale, considerando che entro la fine dell’anno Papa Francesco dovrebbe tornare nelle Marche e le professionalità dei piloti fanesi saranno al servizio dell’organizzazione pontificia.