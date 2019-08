Operazione Ponte sull’Arzilla. GUARDA LE FOTO

5 Agosto 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – La prima delle due campate è già stata posata, la seconda lo sarà a breve. In zona Arzilla sono iniziate questa mattina le operazioni per il posizionamento del nuovo ponte che andrà così a sostituire il guado provvisorio pochi metri più distante.

Tanti i curiosi presenti sul posto e pochissimi i disagi per fanesi e turisti, come confermato dal vicepresidente dell’assemblea legislativa delle Marche Renato Claudio Minardi e dal vicesindaco Cristian Fanesi.

Tra circa un’ora le gru dovrebbero lasciare la zona ed iniziaranno i lavori di finitura e fissaggio. Il ponte sarà inaugurato mercoledì alle 18.45, fino a tale data per attraversare il torrente occorerà utilizzare ancora il guado che al momento è però chiuso per permettere di svolgere le operazioni in totale sicurezza.