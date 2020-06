Operazioni antidroga, Pollegioni (Nuova Fano): “Fano è piazza ambita, si facciano azioni di sensibilizzazione”

3 Giugno 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “Fano è diventata una delle piazze di spaccio più ambite, occorrono iniziative di sensibilizzazione per i giovani”. Stefano Pollegioni di Nuova Fano torna sulle operazioni antidroga compiute nei giorni scorsi da Polizia e Carabinieri e nel ribadire il plauso alle forze dell’ordine, chiede di tenere alta l’attenzione.

“Le ultime due operazioni dei Carabinieri e della Polizia Di Stato – scrive Pollegioni -, che hanno interessato la nostra città, con l’arresto di spacciatori e il conseguente sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti danno un quadro molto preoccupante. La Nuova Fano ci tiene a rinnovare la stima nei confronti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato ringraziandoli perché con la loro indubbia professionalità, dedizione e sacrificio (per portare a termine certe indagini c’è bisogno di molto personale e mezzi che purtroppo non hanno e quindi devono sacrificarsi ulteriormente) hanno contrastato il rischio dell’inserimento di questa forma di criminalità dannosa e pericolosa per i nostri figli”.

“Non possiamo però nascondere che si tratta di operazioni di Polizia Giudiziaria che fanno preoccupare e devono far riflettere. Fano è diventata una delle piazze di spaccio più ambite, infatti l’operazione fatta dal Commissariato di Polizia di Stato, che ha interessato la frazione del Fenile, ha portato a stroncare un via vai di giovani che aspettavano il loro disseminatore di morte che è stato fortunatamente arrestato”.

“Non possiamo essere indifferenti, mi aspetto che la politica e l’Amministrazione Comunale riflettano e non trascurino questo fenomeno, mettendo in campo tutte le iniziative possibili per sensibilizzare e informare i nostri giovani così da creare una cultura che li aiuti e li metta in guardia per non cadere nella tentazione di offerenti senza scrupoli. Ora si apre il tempo della Movida e sappiamo tutti che i ritrovi dei nostri ragazzi sono luoghi succulenti anche per le attività di spaccio. Un motivo in più per vigilare e intervenire con qualche iniziativa come ad esempio dei banchetti o la distribuzione di volantini (importanti sono le testimonianze di giovani che sono caduti nel baratro della droga e ne sono fortunatamente usciti). Importante, inoltre, è l’occhio vigile dei cittadini che non devono mai girarsi dall’altra parte quando vedono cose che non convincono”.