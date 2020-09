Passaggi Festival presenta una nuova collaborazione. GUARDA IL VIDEO

17 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Passaggi Festival presenta una nuova collaborazione con lo studio legale Omiccioli di Fano.

Intanto, alla vigilia delle elezioni, Cesare Carnaroli e Giovanni Belfiori hanno scritto ai candidati regionali per sensibilizzarli a sostenere la manifestazione che in sole otto edizioni ha raggiunto l’importanza ed il livello delle più quotate rassegne italiane dedicate al libro.

La richiesta è firmata dal presidente del festival Cesare Carnaroli e dal direttore e ideatore Giovanni Belfiori ed indirizzata ai candidati alla presidenza ed al consiglio della Regione Marche in vista dell’imminente tornata elettorale. Nel testo si sottolinea la qualità dell’evento che dal 2013 ad oggi ha visto la partecipazione dei più grandi nomi della cultura, dell’editoria e del giornalismo e le positive ricadute in termini economici, turistici e di immagine che il festival ha determinato negli anni non soltanto per la città di Fano, ma per tutto il territorio regionale.

L’appello rivolto ai candidati regionali è quindi quello di continuare a credere nel festival ed anzi di rinnovare l’impegno ad un sostegno ancora più significativo in vista di un progetto culturale che si pone l’obiettivo, nei prossimi anni, di crescere ulteriormente. Gli eventuali riscontri ottenuti dai candidati saranno pubblicati on line sul sito di Passaggi www.passaggifestival.it in una pagina dedicata (tranne le parti di appello diretto al voto).