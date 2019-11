Pergola, alla CioccoVisciola di Natale una scultura di cioccolato rappresentante i Bronzi Dorati

27 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Pergola (PU) – È l’evento natalizio più dolce, il cibo degli dei abbraccia il nettare rosso intenso dando vita alla Cioccovisciola. Torna il 7 e 8 dicembre, in uno dei Borghi più belli d’Italia, in provincia di Pesaro Urbino, la decima edizione della festa della cioccolata e del visciolato di Pergola, organizzata dall’Amministrazione comunale con la preziosa collaborazione di Confcommercio Pesaro Urbino, Camera di Commercio delle Marche, Slow Food e Ais.

La CioccoVisciola è il clou del ricco programma ‘E’ Natale a Pergola’ ideato dall’Amministrazione insieme a Pro loco, associazioni ed esercenti per le festività.

La festa della cioccolata e del visciolato è una grande vetrina per la città e le sue eccellenze, in primis proprio il vino di visciole, ma anche per i tanti altri squisiti prodotti tipici, dal tartufo al miele, dal vino Pergola doc all’olio e ai formaggi.

Due giornate intese nel meraviglioso centro storico, con stand di prodotti tipici e cioccolateria di qualità, mercatini ricchi di tante idee regalo, concerti, animazione, degustazioni, cooking show, sport (cicloturistica e podistica), laboratori, mostre, la CioccoCena, momenti d’approfondimento e il tradizionale raduno camper. Un menù ricco e variegato, impreziosito da una novità miscela di arte e gusto: la scultura di cioccolato rappresentante i tesori della città, i Bronzi dorati, l’unico gruppo statuario in bronzo dorato dell’età romana giunto fino a noi. A realizzarla sarà Fabio Mangialardi docente dell’Istituto superiore ‘Panzini’ servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Senigallia.

Cioccovisciola e non solo. ‘E’ Natale a Pergola’ propone tante altre iniziative da sabato 14 sino alla fine dell’anno. In programma concerti, spettacoli, animazione, l’arrivo di Babbo Natale, recite. Per tutto il periodo natalizio saranno in mostra nelle vetrine del centro storico le opere di artisti locali e dei lavori dei bambini della scuola dell’infanzia.

Molto vicino a Pergola, si trova Frontone, che ospita l’8 e il 15 dicembre i mercatini Nel Castello di Babbo Natale. Un itinerario meraviglioso, tra arte, storia e paesaggi suggestivi tra le tipiche colline marchigiane e il monte Catria, l’ideale per turisti e visitatori che vogliono trascorrere giornate all’insegna della bellezza, del divertimento e mangiar bene.

Il programma completo sarà presentato venerdì mattina nella sede di Confcommercio Marche Nord.

Informazioni: comune.pergola.pu.it – Cioccovisciola di Pergola – Festa Cioccolato e Visciolato