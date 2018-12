PescAmare, la tradizione marinaresca fanese finisce sul grande schermo

11 dicembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – La tradizione marinaresca fanese arriva sul grande schermo. Sarà proiettato sabato al Politeama alle 16 “PescAmare”, il film-documentario che valorizza la storia, la tradizione e il lavoro di tante famiglie fanesi, così come il prodotto ittico ed enogastronomico locale. La pellicola, per la regia di Andrea Lodovichetti e la sceneggiatura di Luca Caprara per Lobecafilm, sarà presentata in anteprima a stampa e autorità giovedì 13 durante il PescAmare Day in cui gli autori avranno modo di raccontare cosa li ha spinti ad “imbarcarsi” in quest’avventura “che – assicurano – è solo l’inizio di un progetto e non il suo atto conclusivo. Stando giorni e giorni a contatto con marinai e pescatori – ha spiegato Lodovichetti – sono nati tantissimi altri spunti per nuovi lavori ai quali stiamo già pensando. Troppe volte io stesso ho detto che ‘la marineria è morta’ invece grazie a PescAmare ho capito che mi stavo sbagliando perché la marineria è sicuramente diversa rispetto al passato ma è viva e basta saperla cogliere”. Sempre nella giornata di sabato seguiranno quattro proiezioni a ingresso gratuito alle ore 16,30, 18, 19,30 e l’ultima alle 21, in cui sarà possibile vedere il filmato definitivo di circa 45 minuti. Alla realizzazione di PescAmare ha partecipato una troupe di professionisti fanesi (Giovanni Furlani e Luca Vagni alla fotografia, Nicola Nicoletti al montaggio, Michele Conti al sound design, Francesco Montesi alle musiche) che, coordinata da Lodovichetti e Caprara, ha dato vita al progetto omonimo, realizzato dal Comune di Fano col contributo del PO FEAMP 2014-2020 Priorità 4 Azione 3.1 denominato “Promozione e diffusione del prodotto ittico locale e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche”, tramite la Regione Marche e il FLAG GAC Marche Nord. Nato da un’idea di Lodovichetti e Caprara di ben 15 anni fa, PescAmare ha iniziato il suo lungo cammino col teaser di presentazione, proiettato in anteprima durante la Festa del Mare dello scorso agosto e riproposto a settembre durante il convegno “Il futuro del porto di Fano”. In entrambe le occasioni ha suscitato grande interesse e commozione. Il teaser, sottotitolato in inglese, è anche sbarcato in Croazia, insieme al sindaco di Fano Massimo Seri, per il primo Joint Annual Meeting dei Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio (FAIC), e Uniadrion, che si è svolto a ottobre a Spalato. Parallelamente alla produzione del documentario è stata attivata una campagna di comunicazione e una pagina Facebook “Pescamarefano” in cui si raccolgono testimonianze, aneddoti, fotografie, video della vita di mare in oltre 70 anni di storia. “E’ un grande lavoro che abbiamo subito accolto favorevolmente – hanno sottolineato il sindaco Massimo Seri e il vicesindaco Stefano Marchegiani -. E’ un’occasione per rilanciare e valorizzare un comparto che Fano non può permettersi di perdere e al tempo stesso è stata l’ulteriore prova di come Fano, grazie all’Ufficio Europa, sia stata in grado in questi anni di intercettare tantissimi fondi”.

