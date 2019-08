Piccoli modelli a caccia del titolo nazionale, tra loro anche 3 fanesi

19 Agosto 2019 // di Fanoinforma // Comments

Piobbico (PU) – Ci sono anche 3 fanesi tra i 12 selezionati per partecipare dal 20 al 22 agosto ad Arona (Novara) alle finali di Mister e Star of the Year 2019, il concorso di bellezza in formato baby che per le Marche è organizzato da Francesca Cecchini di Pink Eventi.

È stata la splendida cornice del parco di Piobbico lo scorso 11 agosto a ospitare la finale regionale che ha incoronato Francesco Laurano 9 anni di Pesaro e Mya Pellacchia 7 anni e mezzo di Fabriano e dove sono state attribuite varie fasce che hanno consentito ai vincitori di conquistare il diritto di approdare all’ultimo atto.

Tra i 12 rappresentanti della regione Marche ci sono anche Rita Diotallevi (4 anni), Karalina Orazietti (7 anni e mezzo), e Nicolas Liccardo (10 anni) tutti e tre fanesi mentre a rappresentare la Valle del Metauro saranno Alex Filippini 4 anni di Villanova, Sofia Pagano 8 anni di Fossombrone.

A completare la rosa di baby bellezze sono Kryzia Tavolini 8 anni di Matelica, Linda Grandoni 6 anni di Matelica, Sofia Antonelli 12 anni di Ancona, Maia Di Sante 10 anni di Novilara e Nicole Dari 9 anni di Fabriano.

Più che un concorso di bellezza, anche nella sua tappa piobbichese Star&Mister of the Year 2019 è stata una festa tant’è che al termine della doppia uscita (abiti casual ed eleganti) bambini e famiglie si sono fermati tutti a cena nel parco a dimostrazione del clima che si instaura in queste occasioni soprattutto tra mamme e papà.

L’evento è stato presentato da Lara Gentilucci, la giuria era composta dal presidente della Proloco di Piobbico Matteo Martinelli, da La bella del Carnevale di Fano 2019 Marzia Terlizzi, da Nicole Antognoli finalista regionale summer tour 2019 de La Bella d’Italia, Mary Santini esperta di look e moda, Eleonora Pazzaglia studentessa e Cinzia Brincivalli in rappresentanza dello sponsor ufficiale ROMERIO BIMBI CALZATURE di Pesaro.