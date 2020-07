Poesie all’aperto: a Fano in arrivo un'”invasione”

29 Luglio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Oggi a Fano è stato presentato il programma del festival della poesia “Invasioni poetiche” a cura dell’associazione “Stanza della Poesia”. La Rassegna coinvolge una trentina di poeti di tutte le Marche.

Partecipano anche i giovani ragazzi della Accademia dello Spettacolo che faranno incursioni in tutta la città. L’anteprima delle letture si terrà questa sera alle 19.30, presso il locale “Monnalisa” – Pincio di Fano.

Marco Florio, artista dalla “Stanza della poesia” racconta che “negli anni ottanta i poeti da tutto il mondo venivano a Fano a recitare le loro poesie così abbiamo deciso di creare questo festival insieme ai poeti di tutte le Marche”.

“Sono orgoglioso di presentare il progetto al quale abbiamo lavorato per un mese – dice uno dei giovani artisti studenti – per riuscire a portare le poesie nella citta di Fano”. Gli artisti saranno accompagnati dai musicisti del conservatorio di Pesaro.

Il Festival è stato chiamato “le invasione poetiche” perché gli organizzatori hanno pensato di non chiudere gli artisti in uno spazio unico ma di farli recitare in 4-5 luoghi diversi.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Mercoledì 29 luglio – Monnalisa Pincio

Mercoledì 5 agosto – Senza Tempo, piazza Andrea Costa

Venerdì 7 agosto – Monnalisa Pincio

Domenica 9 agosto – Bardan, piazza XX Settembre

Mercoledì 12 agosto – Osteria il Chiostro, via Arco d’Augusto

Venerdì 14 agosto – Monnalisa Pincio

Domenica 16 agosto – Bardan, piazza XX Settembre

Mercoledì 19 agosto – Bardan, piazza XX Settembre

Venerdì 21 agosto – Monnalisa Pincio

Domenica 23 agosto – Bardan, piazza XX Settembre

Giovedì 20 agosto – Letture presso quartiere Poderino

Giovedì 3 settembre – Letture presso quartiere Sant’Orso