Rapa: “Mai così tante risorse regionali per Mondolfo e Marotta. Dal 2015 oltre 6 milioni di finanziamenti”

28 Gennaio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – In una conferenza stampa Boris Rapa, consigliere regionale di “Uniti per le Marche” ha raccontato i 5 anni di legislatura. L’impegno è dimostrato dai numeri, 100% di presenze nei 154 consigli regionali convocati, 249 atti consigliari presentati, secondo in assoluto con 55 proposte di leggi firmate, 87 mozioni e 59 interrogazioni presentate.

In questi 5 anni la Regione ha investito nel territorio oltre 6 milioni di euro, basti pensare ai finanziamenti per la ciclovia Adriatica 285.375 euro, altri 2 milioni verranno destinati per il po’ te ciclabile sul fiume Cesano. 1.763663 destinati alla banda ultra larga, 1.350.000 per edilizia sanitaria, quasi 2 milioni per l’edilizia scolastica, quasi 300.000 per il recupero del bastione Sant’Anna. 302.000 totali fra scogliere delle vele e vari rifascimenti. Inoltre finanziate diverse manifestazioni turistiche, messa in sicurezza di fermate autobus e tanti altri interventi.

Non per Ultimo, il riconoscimento fra i prodotti tipici regionali degli spaghetti alla mondolfese e dei Tajulin con la fava. Un gran lavoro fatto per Marotta e Mondolfo a dimostrazione che la Regione crede nel territorio.